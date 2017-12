Namiesto hesiel môžeme prehĺtať čipy a ukazovať tetovania

Motorola predviedla technológie, v ktorých vidí modernú alternatívu k slabým heslám.

31. máj 2013 o 11:10 Milan Gigel

LIBERTYVILLE, BRATISLAVA. Čo by ste povedali na život bez hesiel? Počítače a mobily by samé dokázali rozoznať, do ktorej poštovej schránky majú nahliadnuť pri kontrole novej pošty a či máte oprávnenie na prístup k internetovej službe, ktorú sa pokúšate navštíviť.

Motorola ukázala dvojicu technológií, ktoré nemajú s biometriou nič spoločné. Namiesto toho aby snímali zreničky, odtlačky prstov, cievy v zápästí či rozoznávali tváre, využívajú moderné čipy v netradičnom vyhotovení.

Počítačová technika má za sebou viac ako 40 rokov, avšak overovanie prístupu sa príliš nezmenilo. Všetko sa točí okolo prihlasovacích mien a hesiel.

Budeme jesť čipy?

Moderné technológie prichádzajú s alternatívami. Firma Proteus Digital Health z Kalifornie už niekoľko rokov experimentuje s čipmi vo forme tabletiek. Keď sa tabletka dostane do tela, aktivuje sa kyselinami obsiahnutými v žalúdku. Tie naštartujú chemický proces, ktorý zabezpečí napájanie zariadenia.

Cez miniatúrnu anténu vysiela tabletka opakovane 18-bitový signál, ktorý možno spracovať mobilom, počítačom či iným zariadením. Človek sa tak stane vysielačom svojej identifikácie podobne, ako keď zvieratá dostanú pod kožu RFID čip. S tým rozdielom, že tableta vysiela svoj identifikátor aktívne.

Stačí si sadnúť k počítaču alebo vziať mobil do ruky a softvéry sa už samé postarajú o to, aby s identitou naložili tak, ako je potrebné.

Vývojársky tím MC10 zase vyvinul elektronické tetovanie, ktorému dal meno Biostamp. Ide o elektrický obvod so senzormi a komunikačnou anténou, ktorý možno preniesť na ľudskú pokožku. Vyžíva nezvyčajnú formu kremíka, ktorý znesie bez poškodenia až dvojnásobnú zmenu veľkosti.

Pečiatka a sprej

Čip sa spolu so senzormi na pokožku nanesie gumovou pečiatkou a zafixuje krycím sprejom. Od tohto momentu sa stáva súčasťou človeka. Môže snímať EEG, ECG a EMG impulzy, telesnú teplotu a iné údaje, aby pomohol lekárom pri monitorovaní pacienta.

Rovnako však nesie identifikačné prvky, aby bolo možné priradiť snímané hodnoty k identifikácii konkrétneho človeka.

V oboch prípadoch ide o riešenia, ktoré sú viac inšpiráciou ako riešením každodenných problémov. Zrejmé však je, že vývoj napreduje všetkými smermi a možno sa raz dočkáme doby, keď sa stanú heslá iba spomienkou na minulosť.

Informoval o tom magazín All Things D.