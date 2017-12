Vedecký stĺpček: Ako sa nám podarilo tesne (ne)objaviť švába

Zrazu ležali dva úplne neznáme druhy z Ekvádoru a Peru v mojich potiacich sa rukách. S kolegami sme pripravili opisy, zmerali spektrá a snažili sa pochopiť výsledky.

1. jún 2013 o 0:00 Peter Vršanský, paleontológ

Ocenenie Národného múzea vo Washingtone v roku 2006 bolo nielen veľkou spoločenskou udalosťou, ale pre mňa najmä možnosťou skúmať jedny z najlepších zbierok sveta.

Spracúval som vtedy pomerne mladý hmyz z Colorada, starý asi päťdesiat milión rokov.

Ten je dôležitý pre následnosť na katastrofu, keď vymreli dinosaury – žiadna iná významná lokalita s fosílnym hmyzom nie je žiaľ k tejto hranici bližšie. Okrem tejto súvislosti je tu navyše aj nadväznosť na fauny jantárov a dovtedy neznámu katastrofu, o ktorú sa zaujímal aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír, NASA.

Svetielkujúci šváb

Posledný deň v múzeu som sa rozhodol letmo preletieť veľmi staré, osemdesiat až storočné entomologické zbierky.

Totiž, nedávno ma na jeden neskutočný objav nemeckých kolegov upozornil Dr. Vidlička zo Zoologického ústavu SAV. Svetielkujúce šváby sa zdali priam nereálne vzhľadom na to, že ich objavili až v roku 1999.

Zrazu ležali dva úplne neznáme druhy z Ekvádoru a Peru v mojich jemne sa potiacich rukách. S kolegami z Ústavu merania SAV a Medzinárodného laserového centra v Bratislave sme pripravili opisy, zmerali spektrá, urobili zložité CT zobrazenia a snažili sa pochopiť výsledky.

Ešte nebolo všetko pripravené, keď 5. decembra 2010 sopka Tungurahua –jediné miesto, na ktorom tohto živočícha videli, vybuchla a prales úplne zlikvidovala.

To nás len popohnalo a čoskoro sme pochopili aj zmysel svietenia týchto organizmov.

Ako sa ubrániť

Je to jedna z vecí, pri ktorej dodnes vstávajú dupkom vlasy aj plešatým vedcom. Otázka totiž znie: Aká je výhoda týchto živočíchov, že sú nesmierne vzácne?

Odpoveď je jednoduchá. Maskujú sa za svetlo jedovatých kováčikov a svietia, aby sa schovali – používajú maják tak, aby si ich nikto nevšímal.

Prečo je to také zvláštne z pohľadu evolúcie? Je to evolúcia, pri ktorej vôbec nie je najdôležitejšie to, ako dobre tento živočích napodobňuje jedovatého kováčika.

Oveľa dôležitejšie je, aký je početný. Neprežijú teda najlepšie švábiky.

Prežijú tie, ktoré budú dohromady veľmi vzácne. Znie to na prvý pohľad dokonale čudne, ale má to dôvod. Aby sa predátorovi neoplatilo kontrolovať každé svetielko, či to náhodou nie je jedlý šváb.