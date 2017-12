Cez virtuálnu menu preprali zločinci miliardy dolárov

Cez virtuálnu menu Liberty Reserve presúvali peniaze z jedného konca sveta na druhý. Mena končí.

29. máj 2013 o 12:30 Milan Gigel



Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

BRATISLAVA. Volá sa Liberty Reserve a v mnohom sa podobá na Bitcoin. Virtuálna mena s anonymnými vlastníkmi účtov, ktorú prevádzkovala firma z Kostariky, končí. Stala sa nástrojom na pranie zločineckých peňazí.

Finančnú službu dnes používa zhruba milión ľudí. Okrem poctivých používateľov však aj skupiny, ktoré cez menu preprali viac ako šesť miliárd dolárov.

„Ak by dnes žil Al Capone, toto by bol spôsob, ako by ukrýval svoje peniaze,“ povedal podľa The New York Times Richard Weber, šéf washingtonských vyšetrovateľov.

Virtuálne meny nepodliehajú pravidlám, ktoré sú povinné na prevádzkovanie bankových služieb pracujúcich so skutočnými menami. Úrady sa napríklad nedozvedia o podozrivých finančných tokoch. Prístup k takejto virtuálnej mene je navyše anonymný, čo vytvára príležitosti pre organizovaný zločin. Jediným údajom na otvorenie účtu bol e-mail.

Americká polícia už zatkla niekoľko ľudí, ktorí stoja za projektom. Prevádzkovateľom služby hrozí až dvadsaťročné väzenie.