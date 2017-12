Balóny a vzducholode môžu priniesť internet chudobným

Nové technológie pomôžu pokryť internetom lokality bez pevných vysielačov či káblov.

28. máj 2013 o 11:40 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google pracuje na projekte, ktorý by mohol dostať na internet miliardu ľudí, ktorí sú v súčasnosti vylúčení zo sveta technológií. Skombinovať chce netradičné vysielače so smartfónmi.

Plán je jednoduchý. Na palubu vzducholodí a balónov chce firma umiestniť vysielače, ktoré z výšky pokryjú signálom oblasti vo veľkosti stoviek štvorcových kilometrov. Mobilný internet by tak mohol zastrešiť africké púšte a ázijské savany.

Pre prístup budú ľudia používať zariadenia, ktoré sa v mnohom nelíšia od smartfónov so systémom Android. Stačí iba, aby si rozumeli s komunikačným štandardom vysielačov a boli dostatočne lacné na výrobu. Bezplatne alebo za veľmi nízky mesačný paušál by tak mohli byť v spojení so svetom všetci, ktorí sú v dosahu.

Google chce týmto projektom rozšíriť internetovú komunitu do končín, kde príchod brzdia chýbajúce infraštruktúry. Práve tie chce firma nahradiť technológiou, ktorá by mala byť lacnejšia ako budovanie mobilných GSM sietí.

Z veľkej výšky by balóny pokrývali signálom veľké územné celky a popri internete by mohli sprostredkovať aj televízne vysielanie či iné služby, ktoré sú prevádzkované cez sieť družíc na obežnej dráhe zeme.

Google by tým získal trh, pre svoje portfólio služieb a nové projekty, na ktorých firma zatiaľ iba pracuje.

Nie je tajomstvom, že mobilné telefóny spôsobili veľkú revolúciu v ekonomicky slabých krajinách, kde ľudia žijú v chatrčiach bez elektriny a vymožeností súčasného sveta. Mobily ich spojili so vzdialenými príbuznými, prinášajú im pestovateľské rady alebo informácie o dianí v okolí.

Informovala o tom americká ABC News.