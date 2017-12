NASA si chce v kozme tlačiť 3D jedlo

Nová technológia vytvorí podmienky na dlhšie vesmírne misie. Napríklad na Mars.

26. máj 2013 o 17:28 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Ďalšie ráno, nestíhate. Budík vás dostatočne dôrazne nevytiahol z postele, presúvate sa do kúpeľne. A po ceste zakričíte: raňajky, malé a ľahké, program jedenásť. Vytlačiť.

Šikovný prístroj ukrytý v kuchynskej linke sa zapne a začne nanášať vrstvu za vrstvou. Z trysiek a práškových zásobníkov o pár sekúnd či minút vznikne jedlo, aj keď možno bude pripomínať skôr proteínové kocky či pizzu ako praženicu.

Aj keď to zatiaľ vyzerá ako budúcnosť z vedecko-fantastických seriálov, prvý krok k nej urobil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Chce zariadenie, ktoré dokáže na akejsi obdobe 3D tlačiarne „vytlačiť“ jedlo. Práve takáto technológia môže byť kľúčom k ďalekým misiám. Napríklad na Mars.

Vytlačiť na mieste

Jedlo je vo vesmíre problém. Ak chcete vyslať astronautov na dlhšiu misiu, napríklad k asteroidu či červenej planéte, potrebujete dostatok potravín pre všetkých členov posádky.

Keďže chladiace zariadenia už samy zaberajú priveľa miesta, jedlo sa väčšinou špeciálne balí a upravuje na zemi a vo vesmíre sa s ním už príliš nepracuje.

No ani to by pri dlhých misiách nemuselo stačiť, keďže takéto upravené jedlo nielenže potrebuje skladovací priestor, ale nemusí byť ani dostatočne výživné.

Riešením by mohli byť práve „tlačiarne“. Prístroj by dokázal na mieste a na kľúč vytvoriť požadované potraviny, suroviny v škatuľkách s práškom by sa zase lepšie zmestili do kozmickej lode. Preto inžinieri premýšľajú, či práve podobné technológie nie sú budúcnosťou ľudských výprav.

„NASA si uvedomuje, že takéto vytváranie priamo v kozme ponúka príležitosť pre nové misie,“ tvrdí úrad vo svojom stanovisku. „Nielen tlačením jedla, ale aj nástrojov či dokonca vytlačením celej lode.“

Na Mars a asteroid

Do prvej fázy NASA investovala 125-tisíc dolárov. Texaská firma Systems and Materials Research Consultancy, ktorá už ukázala, že dokáže vytlačiť čokoládu, ich získala na výskum a úpravu svojho zariadenia. Výsledkom má byť akási 3D pizza.

Ak sa spôsob osvedčí, americký úrad hovorí o pokračovaní vývoja tlačiarne na jedlo. Misiu ľudí k asteroidu pritom plánuje už v budúcom desaťročí, na Marse zhruba v polovici tridsiatych rokov.