Našli hormón, ktorý omladil srdce

Vedci objavili látku, ktorá pomáhala srdcu starších myší. Teraz zistiť, či to podobne nemôže fungovať aj u ľudí.

26. máj 2013 o 15:54 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. S pribúdajúcim vekom a vďaka stresu či vysokému krvnému tlaku srdcový sval tuhne a nedokáže správne oddychovať medzi údermi. Jeho steny sa zahusťujú a dochádza k hypertrofii.

Výsledkom je, že srdce nedokáže správne pumpovať krv do celého tela. Vedci však zistili, že pomôcť by mohol istý hormón. Omladil staršie srdce laboratórneho zvieraťa.

Výskumníci pomocou operácie spojili obehové sústavy mladej a staršej myši tak, aby ich krv prúdila oboma ich telami.

Keď bola staršia myš počas štyroch týždňov vystavené obehu krvi tej mladšej, jej srdce sa stalo výrazne menšie. Následne vedci zistili, že u starších myší bola pred spojením krvného obehu nižšia hladina proteínu GDF11. Keď ho neskôr vstrekli do krvi staršieho hlodavca, srdce akoby omladlo.

„Išlo len o experiment, aby sme zistili, či tam existuje nejaká cesta, ktorá by viedla k nahliadnutiu do procesu starnutia svalu,“ zdôraznil pre magazín Nature kardiológ Richard T. Lee z Harvardského Inštitútu kmeňových buniek. „Boli sme ohromení, keď to fungovalo.“

Podľa štúdie publikovanej v časopise Cell vedci zistili, že daný proteín cirkuluje vo vysokých koncentráciách v krvi mladých myší, ale klesá s vekom. Biológovia chcú teraz zistiť, či to podobne nemôže fungovať aj u ľudí.

doi: 10.1016/j.cell.2013.04.015