Toto je sviečka pre pravého chlapa. Naj na internete #42

Keď chcú byť muži chlapácki romantici, ovocie sa neje, ale vkladá do uší a knižnica visí vo vzduchu. Náš výber naj vecí na internete.

25. máj 2013 o 10:09 Ivana Drobná

Ďalšie inšpiratívne veci môžete nájsť aj na Magnóliách

Sviečky pre pravého chlapa

Vonné sviečky, také ženské povie si pravý chlap. No a práve pre takého prináša asi najznámejšia firmy vyrábajúca sviečky niečo originálne. Celú radu nových vonných sviečok. A aké vône si môže zvoliť pravý chlap? MMM Bacon, Movie night a First down.

Dnu i von

Všetky tieto retro hry samozrejme môžete mať aj priamo v telefóne, ale treba uznať, že v tomto farebnom prevedení sú nielen pekné, ale i praktické. Ak napríklad čakáte na zastávke MHD a dochádza vám batéria.

Toto sa dá zjesť

Bola by to asi trochu škoda, pretože tie štruktúry sú fascinujúce. Ale áno, tieto kúsky sa dajú zjesť – boli vytvorené 3D tlačiarňou z cukru. 3D tlačiarňam sa sľubuje veľká budúcnosť a využitie i v bežných domácnostiach.

Mať v ušiach ozajstné kivi

Zoe miluje ovocie, farby, prírodu, organické tvary a čerstvé produkty. Toto všetko kombinuje vo svojej sérii bižutérie, ktorú predáva cez Etsy pod názvom RealFruitJewelry. Všetko to začalo okolo roku 2010 a dnes sa jej obchodík len rozrastá. Bižutéria vzniká opatrným nakrájaním ovocia, vysušením a následným prelakovaním. Týmto procesom vznikajú veľmi ľahké, sviežo vyzerajúce a najmä originálne kúsky.

Knižnica

Pod menom Raw Edges funguje dvojica dizajnérov z Londýna. Spolu vytvorili túto originálnu „policu" na knihy.