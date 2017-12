Pozrite si najhoršiu reklamu na chiropraktika. Naj videá

Liečia alebo škodia? A ako dopadnú hráči videohier na skutočnom závodnom okruhu? Výber z populárnych virálnych videí.

26. máj 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Navštívte Holandsko

Reklamné spoty na krajinu sú vždy mínové pole. No Holanďania nám ukazujú, že namiesto patetických záberov a fráz sa to dá urobiť aj vtipne. Napríklad takto.

video //www.youtube.com/embed/hqEh0iFWlgs

Veľké vlny

Na akú najväčšiu vlnu by ste si trúfli? Teda, ak by ste surfovali, mali sme more a dostatok voľného času...

video //www.youtube.com/embed/26KzUnEbTUs

Závoďáci

Tiež ste niekedy uvažovali nad tým, čo sa stane, keď aj šikovného hráča závodných videohier posadíte do auta?

video //www.youtube.com/embed/9bkChNRFR_8

Chiropraktik

Predpokladajme, že toto je naozaj reklama na chiropraktické centrum. Alebo, viete čo? Radšej dúfajme, že nie je.

video //www.youtube.com/embed/BJQfT9C5Adc

Dosť rozlievaniu

Áno, je to staršie video (a vďaka patrí Kyberii). Ale stále stojí za pozretie - aj keď ako praktický návod by sme toto zariadenie asi neodporúčali.