Objektív: Slávna hmlovina vyzerá inak, nie je prázdna

Prstencová hmlovina vôbec nie je prstencová. Hubblov teleskop ukázal jej skutočný tvar.

24. máj 2013 o 12:07 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, nasa

FOTO - NASA, ESA, C.R. Robert O’Dell (Vanderbilt University), G.J. Ferland (University of Kentucky), W.J. Henney and M. Peimbert (National Autonomous University of Mexico), David Thompson (University of Arizona)

Pôvodne chceli astronómovia preskúmať iba umierajúcu hviezdu v jej strede. No keď sa Hubblov vesmírny ďalekohľad lepšie pozrel na populárnu Prstencovú hmlovinu, zistil, že vlastne vôbec nie je prstencová. Skôr pripomína šišku s krémom v strede.

„Pod takým detailným pohľadom sme uvideli úplne iný tvar než ten, o ktorom sa historicky premýšľalo pri tejto triede hmlovín," priznáva vo vyhlásení NASA astronóm Robert O'Dell.

„Nové pozorovania ukazujú hmlovinu s oveľa jasnejšími detailmi a vidíme, že veci nie sú také jednoduché, ako sme si mysleli."

Prstencová hmlovina leží asi dvetisíc svetelných rokov od našej planéty, v súhvezdí Lýra. Vznikla pred zhruba štyritisíc rokmi, po odhodení vonkajších vrstiev hviezdou, ktorá predtým pripomínala naše Slnko. Dnes je z nej biely trpaslík.

Už staršie pozorovania naznačili prítomnosť materiálu v centre hmloviny. Na novej snímke však vidieť v strede hélium (modrou), ktoré „svieti“ vďaka dávkam žiarenia od materskej hviezdy.

Vedcov však prekvapila aj prítomnosť hustých vrstiev plynu okolo vnútorného okraja vonkajšej vrstvy.