USA odpálili medzikontinentálnu raketu, dopadla do oceánu

Americké vojenské letectvo odpálilo z kalifornskej základne medzikontinentálnu balistickú strelu. Dopadla do Tichého oceánu.

22. máj 2013 o 18:18 TASR

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - U.S. Air Force)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Americké vojenské letectvo v stredu večer odpálilo z kalifornskej základne medzikontinentálnu balistickú strelu bez bojovej hlavice.

Urobilo tak mesiac po tom, ako jej skúšobný let, naplánovaný na polovicu apríla, odložilo pre zvýšené napätie vo vzťahu so Severnou Kóreou, napísala agentúra Associated Press.

Vandenbergova letecká základňa oznámila, že raketa Minuteman 3 odštartovala o 15.27 SEČ a o tisíce kilometrov ďalej dopadla do vôd Tichého oceánu.

Išlo o prvú skúšku rakiet Minuteman v tomto roku. Z kalifornskej základne ich každoročne odpália niekoľko, aby otestovali presnosť a spoľahlivosť zbrojného systému.

Oficiálne zdroje uviedli, že aprílový test rakety odložili, aby si ho Severná Kórea nevysvetľovala nesprávne.