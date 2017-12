Súboj Xbox vs. PS 4: Dve odlišné predstavy o hráčoch

Nové herné konzoly od Sony a Microsoftu sú si podobné, no výrazne sa líšia vo svojich cieľoch.

22. máj 2013 o 16:43 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Po dlhých rokoch sme sa dočkali kompletnej ponuky nových herných konzol. Kým sa Nintendo snaží dostať z alarmujúcich predajov, dvojica Sony a Microsoft začala oslovovať hráčov novými produktmi, ktoré sa na trh dostanú ešte tento rok.

Hardvér majú podobný

Hardvér určite nebude tým najdôležitejším dôvodom pre kúpu jednej z dvojice nových herných konzolí. Špecifikácie sú podobné a s výkonom to pravdepodobne iné nebude.

V konečnom dôsledku to bude zas na samotných vývojároch, aby dokázali čo najlepšie optimalizovať svoje hry na konkrétnu platformu.

Obidve zariadenia ponúknu podobný hrubý výkon, budú mať pohybové ovládanie, integrovaný veľký pevný disk, osem gigabajtov operačnej pamäte, USB 3.0 konektory a HDMI výstup.

Hardvér umožní okamžité uspanie a prebudenie rozohranej hry, vie sťahovať nový obsah na pozadí a podporuje rozšírené funkcie zdieľania obsahu a práve hranej hry.

Idea je odlišná

Kým Sony sa ale snaží svoje zariadenie prezentovať primárne ako hernú konzolu s niekoľkými doplnkovými funkciami, Microsoft vytvoril plnohodnotné multimediálne zariadenie.

Tento krok sa dal očakávať, keďže už Xbox 360 ponúkal širšie multimediálne a sociálne využitie.

PlayStation bol a aj bude primárne o hrách a predstava Sony je jednoduchá – umožniť hranie hier bez zbytočných medzikrokov. Hráč zapne konzolu, prihlási sa do svojho účtu a vyberie si hru zo zoznamu.

Xbox One má tendenciu nahradiť všetky multimediálne zariadenia v obývačke a vyzerá to, ako keby Microsoft objavil možnosti HTPC, teda univerzálneho multimediálneho počítača do obývačky.

Hlas a pohyb

Na nový Xbox jednoducho zakričíte a on nezapne len sám seba, ale zapne aj televízor a set-top box. Skvelá idea, ktorá ale nie je nová a ak máme byť úprimní, zatiaľ ani použiteľne zvládnutá.

Všetky doterajšie pokusy vyzerali na prezentácii úchvatne, no v reálnom živote upadli do zabudnutia pre ich ťažkopádnosť a problémové využitie. Či bude tu Microsoft prvým úspešným výrobcom, uvidíme až neskôr.

V tomto kontexte pôsobia vtipne problémy majiteľov konzoly Xbox 360, ktorí na nej sledovali uvedenie novinky.

Akonáhle prezentujúci povedal slovo Xbox, bol zariadením rozpoznaný príkaz pre hlasové aktivovanie Kinectu a zastavilo sa vysielanie.

Na Slovensku s obmedzením

Využijeme všetky tie nové funkcie, ovládanie set-top boxu a predaj starých hier aj na Slovensku?

S ohľadom na to, ako Microsoft dlhé obdobie ignoroval Slovensko pri predchádzajúcom Xboxe a platforme Windows Phone, sme skôr skeptickí.

Tých najväčších káblových operátorov by podporovať mohol, no lokálne riešenia asi zostanú nepovšimnuté. Majitelia budú odkázaní len na nešťastné ovládanie s pomocou IR Blastera, teda malého vysielača spojeného s konzolou.

Predaje dohraných hier by ale fungovať mohli. Kamenné predajne a herné štúdiá z tejto funkcie nadšené určite nie sú, keďže na tom zarobí každý okrem nich.

Rozhodujúce sú hry

Či vyhrá Microsoft alebo Sony, ešte nie je zďaleka jasné. Prvý z nich útočí obrovským množstvom funkcií, ten druhý chce zaujať skôr klasického hráča.

Všetko ale pravdepodobne rozhodnú hry. Konkrétne to bude množstvo a kvalita exkluzívnych titulov, keďže tie staré sa ani na jednej z nich nezahráme.

O cene sa zatiaľ len špekuluje, aj keď sa objavili prvé predobjednávky. Odhadovaných 400 až 500 eur je reálnych a obidve firmy sa budú snažiť optimálny kompromis medzi výhodnou cenou a výškou zisku.

video //www.youtube.com/embed/TP_E6Bn6fWM