Na zákazníckej linke IBM bude odpovedať superpočítač

Trpezlivý počítač bude vybavovať dlhé telefonáty, má zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

22. máj 2013 o 13:20 Milan Gigel

ARMONK, BRATISLAVA. Volá sa Watson a má za sebou kariéru v televíznom kvíze, kde dokázal poraziť nejedného súpera. Nie je však človekom. Ide o superpočítač, ktorý vývojári obdarili umelou inteligenciou.

Po mediálnej kariére ho čaká práca. Firma ho využije vo svojom centre pre obsluhu zákazníckych liniek. Kto bude mať chuť riešiť svoj problém s počítačom namiesto človeka, ten vytočí správne číslo alebo použije webové rozhranie pre odoslanie textovej správy.

Firma chce rozvíjať autonómne technológie, ktoré by mohli spôsobiť revolúciu v styku so zákazníkmi. Superpočítač by mohol byť finančným poradcom, expertom na poistné produkty či odborníkom na technickú podporu.

Ani ľudia v call centre nepoužívajú pri hľadaní odpovedí iba svoju pamäť. Pomáhajú si počítačovými softvérmi, ktoré im pomáhajú nájsť kvalifikované odpovede na otázky klientov.

Watson by mohol zvládať túto prácu sám. Rozoznáva hovorené slovo a dokáže syntetizovať hlas. Všetko ostatné je iba umelá inteligencia s bohatou databankou údajov.

Kým sa superpočítač pustí do práce, bude potrebné preriediť jeho slovník tak, aby sa správal ako sa od operátora zákazníckej linky čaká. Watson sa totiž v minulosti naučil kopu neslušných slov, ktoré do obchodného styku nepatria.

Informoval o tom britský The Register.