Microsoft predstavil nový Xbox One

Nový Xbox One bude sledovať aj vaše srdce, ovládať ho budete gestami a hlasom.

21. máj 2013 o 19:07 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Spoločnosť Microsoft predstavila nástupcu svojej populárnej hernej konzoly Xbox 360. Bude sa trochu nečakane volať Xbox One. Na trh sa dostane do konca roku.

Microsoft chce, aby sa stal centrom domácej zábavy. Nie je tak určený len na hranie videohier, ale aj pozeranie filmov či púšťanie hudby. Vrátane pozerania programu televíznych staníc. Jednoducho, vraj už v obývačke nebudete potrebovať nič viac, len Xbox.

Umožniť to má viacúrovňový operačný systém - Xbox OS doplní jadro zo systému Windows a mechanizmus, ktorý dokáže medzi obomi systémami prepínať.

Najlepšia veda?

"Presunúť sa z hrania k pozeraniu filmu by malo pripomínať prepnutie programu na televízii," tvrdí Don Mattrick, prezident divízií, ktoré sa vo firme špecializujú na interaktívnu zábavu. Len tie ročne zarobia Microsoftu zhruba desať miliárd dolárov.

Preto si od novej generácie Xboxu vo firme sľubujú veľký úspech. Všetko má byť totiž jednoduché a užívateľsky prívetivé. Nový Xbox bude dokonca poslúchať príkazy hlasom či gestami.

"Toto sú veci na najvyššej vedeckej úrovni," zdôrazňuje Marc Whitten, viceprezident pre Xbox Live. Nový Xbox One by mal byť dokonca schopný sledovať váš pulz, rýchlosť, s akou vám bije srdce.

Kinect novej generácie zase dokáže sprostredkovať videohovory. Využije k tomu Skype, ktorý dnes rovnako vlastní Microsoft. Nový Xbox pritom takéto videohovory zvládne popri inej činnosti, napríklad sledovaní filmu.

Lepšie hranie

Microsoft sa však chváli aj novým gamepadom. Ovládač má údajne v sebe až štyridsiatku zlepšení. Vrátane novej odozvy na to, čo sa práve na obrazovke deje. Sľubuje sa tiež osemjadrový procesor, 8GB systémovej pamäte, 500GB úložisko a Blu-ray.

Zároveň firma ohlásila strategickú spoluprácu s hernou spoločnosťou Electronic Arts. Tá predstavuje niektoré zo svojich plánovaných športových hier, napríklad FIFA 14 či NBA.

Nový herný zážitok by mal byť ešte osobnejší, prispôsobený jednotlivcovi a viac poprepájaný s vašimi priateľmi. V preklade: Xbox One vás bude neustále sledovať. Microsoft pritom plánuje v prvom roku Xbox One pätnásť nových hier.

Najväčšie prekvapenie však prišlo s čiastočne odlišným oznámením - videoherná séria Halo dostane televízny seriál. Čo je logické, menej, že tejto úlohy sa akoby mimochodom zhostí sám Steven Spielberg.