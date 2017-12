Vedci naklonovali ľudské embryá

U nás je to zakázané

Ľudia sa báli aj transplantácie srdca, teraz im to už nepríde zváštne, pripomína molekulárny biológ PETER CELEC.

Čo je to vlastne klonovanie?

„Slovo klonovať znamená kopírovať, no nemusím nutne vyrobiť kópiu samého seba. Znamená to aj to, že si viem vytvoriť bunky, ktoré mne chýbajú.“

Čo teraz vedci urobili?

„Zobrali bunku, vybrali z nej jadro a vložili do vajíčka. Výsledkom je embryonálna bunka, ktorú ak by sme vložili do ženy pripravenej na tehotenstvo, vznikol by z toho klon.“

Nespadá to pod zákaz klonovania ľudí?

„Nie. Prakticky všade vo svete je zakázané klonovať ľudí ako celé organizmy, nie však klonovať bunky. Mohli by teoreticky vyklonovať celého človeka, no neurobili to. V Únii je obmedzované aj toto, preto mnohí vedci, čo na tom pracujú, odišli do USA.“

Klonovanie embryí na Slovensku nie je možné?

„Legislatívne to nie je povolené, ale nikto sa tým ani nezaoberal. Ľudia sa toho boja, lebo tomu nerozumejú. Je to ako s transplantáciou srdca, najprv sa to zakazovalo, teraz to už nikomu nepríde zvláštne.“

Môžu sa výsledky výskumu v budúcnosti využívať vo veľkom?

„Teraz sme len na začiatku. Závisí to od toho, ako budú vyzerať bunky, ktoré takto vzniknú. Niektoré kmeňové bunky sú napríklad poškodené, možno tie, ktoré vzniknú vo vajíčku budú na tom lepšie. Tento postup je však veľmi nákladný, lebo jeho efektivita je nízka. Potrebujete veľmi veľa žien ochotných darovať vajíčka, šanca na úspech je rádovo promile.

Matúš Krčmárik