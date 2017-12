Microsoft skúša špehovať komunikáciu cez Skype

Špehovanie komunikácie prezradila činnosť serverov Microsoftu. Preveruje stránky so šifrovaným prístupom.

16. máj 2013 o 11:35 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Píšete si s obchodným partnerom o nákupnej stratégii a zašlete mu odkaz na web so šifrovaným prístupom. Ubehne iba niekoľko hodín a administrátori webu si všimnú, že rovnaký odkaz otvára aj Microsoft.

Zvláštne praktiky Microsoftu odhalili bezpečnostní analytici z Heise Security, ktorí toto nezdokumentované správanie komunikačného klienta viackrát overili. Kedykoľvek cez Skype zaslali internetový odkaz s prefixom https://, Microsoft sa s niekoľkohodinovým oneskorením spojil so serverom a vyžiadal si z neho hlavičky.

Boj proti spamu?

Microsoft tak zrejme bez oznámenia v podmienkach služby pracuje s obsahom z textovej komunikácie a narúša súkromie používateľov. Prichytená sa odvoláva na pravidlá služby Skype.

„Spoločnosť Skype môže použiť automatizované sledovanie rýchlych správ a správ SMS k (a) identifikácii podozrivého spamu (nevyžiadanej pošty) a/alebo (b) identifikácii adries URL obsiahnutých v správach, ktoré boli skôr označené ako spam, podvodné správy alebo odkazy typu phishing," reagovala rovnako pre SME aj pre zahraničné médiá spoločnosť Microsoft.

„V obmedzených prípadoch môže spoločnosť Skype zachytávať a ručne preverovať rýchle správy alebo správy SMS v súvislosti so snahou o predchádzanie spamu.“

Robí čosi iné

Takéto vysvetlenie však nemusí sedieť s tým, čo spoločnosť naozaj robí. Microsoft prezeral všetky odkazy šifrovaných SSL spojení, a to až po ukončení komunikácie.

Namiesto toho, aby sa zaoberal obsahom stránok pre analýzu ich nebezpečnosti, nazeral iba do hlavičiek odosielaných serverom. Podľa analytikov preto nemohlo ísť o ochranu používateľov služby pred nástrahami.

Nové zistenie otvára diskusie o súkromí používateľov služby, ktorá vznikla ako šifrovaná distribuovaná sieť bez možnosti sledovania prevádzky či odpočúvania. Špekulácie preto dokonca hovoria o údajnej kúpe neziskovej služby Microsoftom v súvislosti so snahou vládnych agentúr získavať prístup ku komunikácii ľudí.

Ak sú nové zistenia pravdivé, znamenajú, že nik si nemôže byť istý, či sa spoločnosť nevenuje aj inej nezdokumentovanej činnosti. Bolo by preto rozumné, aby Microsoft zvýšil transparentnosť prevádzkovania služby Skype a prezradil ako to so súkromím používateľov v skutočnosti je.

Informoval o tom server H-online.com.