Chorvátsko ide cez leto do Únie, hovory a maily výrazne zlacnejú

O desiatky percent zlacnejú ceny internetu, ešte výhodnejšie ceny volaní, esemesiek a dát ponúknu operátori o mesiac.

15. máj 2013 o 22:57 Adam Valček

BRATISLAVA. Prvého júla sa stane Chorvátsko dvadsiatym ôsmym členom Európskej únie, vďaka čomu môžete ušetriť desiatky eur za telefonovanie a surfovanie na webe.

Kým vlani zaplatili zákazníci O2 v Chorvátsku za megabajt dát aj deväť eur, od júla to bude najviac 54 centov s daňou. Ceny hovorov, esemesiek a dát v roamingu totiž každoročne operátori znižujú na diktát Európskej komisie.

Tento rok preto zaplatíte za minútu hovoru z Chorvátska najviac 29 centov za minútu hovoru, minúta prichádzajúceho hovoru bude stáť od júla najviac 8 centov, textová správa 10 centov.

Pri platení faktúry môže ísť o úsporu desiatok eur. Napríklad zákazníci Telekomu momentálne platia za minútu hovoru z Chorvátska necelé dve eurá. Päť minút hovoru teda stojí asi desať eur, od júla to bude najviac 1,50 eura. Podobné cenové rozdiely majú aj ostatní operátori.

Okrem úspory vďaka európskej regulácii ušetríte počas dovolenky v Chorvátsku aj cez rôzne roamingové balíčky, no operátori ich ukážu najskôr na budúci mesiac. Napríklad Orange dnes ponúka za mesačný poplatok dve eurá 20 megabajtov voľných dát v štátoch Únie, zvýhodnené balíčky ponúkajú operátori aj na hovory a textové správy.

Niektorí sľubujú úsporu ešte pred júlom. „Zákazníci sa môžu tešiť na výhodnejšiu komunikáciu z Chorvátska už o mesiac skôr, detaily spresníme,“ povedala hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová.

Nové roamingové balíčky, no s platnosťou až od júla, ukáže cez leto aj Telekom. Telefónica pripomenula, že po vstupe Chorvátska do Európskej únie, budú jej zákazníci platiť za hovory ako by boli na Slovensku.

Z Chorvátska cez leto Koľko zaplatíte? Za megabajt dát 0,45 eura Odchádzajúci hovor (za minútu) 0,24 eura Prichádzajúci hovor (za minútu) 0,07 eura SMS 0,08 eura Ceny sú bez DPH, platia od júla pri roamingu vo všetkých štátoch Európskej únie, teda v tom čase už aj v Chorvátsku.