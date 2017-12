Klimatická zmena vyhnala z Aljašky pôvodných obyvateľov

Do štyroch rokov zmizne celá osada. Ľudia z aljašského Newtoku sú prví americkí klimatickí utečenci.

15. máj 2013 o 18:40 Tomáš Prokopčák

NEWTOK, BRATISLAVA. Lisa Charlesová sedí vo svojom novom dome a s hrdosťou ukazuje na nové zariadenie. Príbytok je dvakrát taký veľký ako jej predchádzajúci, väčšie z detí dostali vlastné detské izby. Všetko je väčšie, luxusnejšie, krajšie, dokonca záchod bude splachovať. Nové bývanie v Metarviku, osade na západe Aljašky, považuje za výhru.

Asi štrnásť kilometrov severnejšie leží Newtok. Malá dedina, v ktorej ešte pred tromi rokmi žilo viac než tristo Yup'ikov, pôvodných obyvateľov strednej Aljašky. Dnes postupne mizne. Lisa je jedným z prvých obyvateľov západného sveta, na ktorého platí označenie klimatický utečenec.

Vplyvom postupujúcej klimatickej zmeny sa postupne roztápa permafrost a vymývanie ničí jej pôvodnú osadu. Obyvatelia sa tak rozhodli presunúť na istejšiu, vulkanickú skalu pod Metarvikom. „Až dedina zmizne, bude mi chýbať,“ hovorí v reportáži britského denníka Guardian Charlesová. „Ale všetci budú žiť tu, naokolo. Bude to vyzerať inak, ale budú tu stále tí istí ľudia.“

Dvakrát rýchlejšie

Globálne otepľovanie vyzerá inak zo strednej Európy a inak pre miestnych v Arktíde. Kým obchodníci napríklad v Nórsku rozprávajú o nových obchodných príležitostiach a im podobní v Amerike zdôrazňujú dvojnásobný nárast lodnej dopravy cez polárnu oblasť či významné náleziská nerastných surovín, vedci hovoria o rýchlo sa meniacej planéte.

„Arktída sa mení takým spôsobom, na aký sme ani v našich záznamoch z minulosti nikdy nenarazili,“ tvrdil už dávnejšie pre SME Kim Holmén, medzinárodný riaditeľ Nórskeho polárneho inštitútu. „Vidno dramatické zmeny, čo bolo pred desaťročiami koncom ľadovca, dnes je už pobrežím bez ľadu.“

Aljašský Newtok ohrozuje najmä rieka Ninglick. Dedinu zaplavovalo často a miestni to považovali za bežnú súčasť ich životov. Podobne ako príchod rôznych druhov rýb v rôznych obdobiach.

Lenže ako začalo klesať množstvo sezónneho ľadu, postupne sa v Beringovom mori menilo všetko. V Aljaške sa pritom z celých Spojených štátov otepľuje najvýraznejšie. Presnejšie, dvakrát tak rýchlo ako vo zvyšku krajiny.

Teplejší svet

Newtok postupne prišiel o obľúbené miesta obyvateľov, voda sa už nedala použiť, keďže ju kontaminovala slaná i odpadky. Cesty sa utopili v roztápajúcom sa permafroste. Miestne úrady predpokladajú, že do roku 2017 prakticky zmizne celá osada.

Lisa s manželom a ich šesť detí sa preto museli presunúť do náhradných, luxusnejších domov. Ninglick totiž každý rok ukrojila takmer dvadsaťdva metrov a blíži sa k domom. „Myslím, že tu, v Aljaške sa väčšina ľudí nesporí o zmene klímy,“ dodáva pre britský denník Douglas Causey, biológ z miestnej univerzity. „Jednoducho ju vidíme. Ak je nejaká otázka, tak nie, či jestvuje, ale čo ju spôsobuje.“

Vedci v priebehu posledného týždňa zistili, že množstvo oxidu uhličitého v atmosfére prekonalo symbolickú hranicu 400 čiastočiek na milión, čo sa v dejinách moderného človeka ešte nestalo. Naposledy takú situáciu naša planéta zažila pred tromi až piatimi miliónmi rokov.

Pri súčasnom tempe otepľovania by sa teplota do konca storočia mohla zvýšiť o tri až štyri stupne. Pre Arktídu to bude podľa klimatológov výrazne viac. Newtok môže byť iba prvou z podobných dedín.