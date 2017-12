Testovali sme Galaxy S4, najlepší smartfón od Samsungu

Najrýchlejší, najkrajší a najmúdrejší. Nový smartfón kórejského výrobcu plní väčšinu svojich sľubov.

16. máj 2013 o 23:30 Matúš Paculík

Samsung Galaxy S4 Páči sa nám: displej, výkon, množstvo nových funkcií Nepáči sa nám: podobá sa na predchodcu, plast Cena: 619 eur Hodnotenie: 8,5

S obrovským displejom a Full HD rozlíšením sa už dnes preteky o najlepší smartfón na trhu vyhrať nedajú. Sony má svoju Xperiu Z, HTC predáva najnovší One a parametrovo podobné modely ponúkajú aj pre nás neznámi čínski výrobcovia.

Podcenili dizajn

Čo môžeme novému Samsungu Galaxy S4 vytknúť hneď na začiatku, je jeho dizajn. Niežeby smartfón bol škaredý. Je skôr priemerný vzhľadom no na to, ako je pre Samsung významný.

Navyše je sa až príliš podobá na predchádzajúci model - a to vrátane materiálov. Za sumu vysoko prevyšujúcu minimálnu mzdu na Slovensku by sme očakávali kov, prípadne odolné sklo po vzore Xperie Z.

Využitý polykarbonát je síce pevný, no nepôsobí práve luxusným dojmom a dokonalé to nie je ani s jeho odolnosťou. Už pri Galaxy S3 bol zadný kryt náchylný na poškodenie a výrazne lepšie to zrejme nebude ani teraz.

Blíži sa k tabletu

Displej s uhlopriečkou päť palcov, Full HD rozlíšenie a Super AMOLED technológia pre extrémne sýte farby a skutočne tmavú čiernu. Podobných reklamných sloganov sme už počuli mnoho, no text zobrazuje tento smartfón jemne a príjemne sa na ňom prezerá web a číta text.

Nový, väčší displej prekvapivo nemá negatívny dopad na ergonómiu používania a ak ste prstom bez problémov ovládli Galaxy S3, zvládnete aj päť palcov pri S4.

S hmotnosťou len 130 gramov nie je telefón vôbec ťažký a vďaka zaobleným rohom sa príjemne drží v ruke. Pre dvojicu dotykových tlačidiel nezostalo veľa miesta, ich nechcenému stláčaniu sa zo začiatku nevyhnete.

Neustále vás sleduje

Kým vlani využíval Samsung prednú kameru len na vypnutie displeja, keď jeho majiteľ zavrie oči, teraz má kamera množstvo funkcií. Galaxy S4 rozpozná tvár používateľa, jeho oči či rôzne gestá.

Pohybom sa jednoducho dá posúvať webová stránka - pohyb hlavou smerom dole alebo nahor automaticky posunie text. Funguje to veľmi dobre, no len v základnom webovom prehliadači dodávanom so systémom. Ak ste si zvykli na jednu z mnohých alternatív, fungovať to nebude.

Rovnaký problém je aj pri zobrazení náhľadov e-mailov. Priblíženie prsta k displeju má význam len v aplikácii E-mail, na obľúbený Gmail alebo K-9 Mail výrobca nemyslel. Je to veľká škoda, keďže funkcia je užitočná v prípade veľkého množstva dennej komunikácie.

Rovnako dopadla aj funkcia na pozastavenie prehrávaného videa pri strate kontaktu s očami. Funguje perfektne, no len so základným prehrávačom multimédií.

video //www.sme.sk/vp/26996/

video //www.sme.sk/vp/26997/

Myslí na vaše zdravie

Samsung vybavil svoj nový smartfón množstvom senzorov, s pomocou ktorých dokáže zaznamenať dennú aktivitu aj bez extra príslušenstva.

Pre presnejšiu analýzu denných aktivít je dostupný špeciálny náramok S Health. Ten v sebe kombinuje niekoľko snímačov na počítanie krokov, množstva spálených kalórií či prejdenej vzdialenosti. Údaje zaznamenáva a bezdrôtovo prenáša do smartfónu, ktorý ich spracuje v aplikácii S Health.

Dokúpiť si môžete aj monitor srdcového tepu, ktorý spolupracuje s aplikáciou pre bežcov. Dá sa jednoducho pripevniť na ruku a so smartfónom komunikuje bezdrôtovo.

Na Slovensku iný hardvér

Celosvetovo sú dostupné viaceré hardvérové konfigurácie, vrátane jedného z najmodernejších 8-jadrových procesorov. Pre Slovensko je určená verzia so 4-jadrovým čipom a dvoma gigabajtami operačnej pamäte.

Obavy o výkon ale nie sú na mieste. Štyri jadrá s vysokou pracovnou frekvenciou sú pre súčasné aplikácie stále vysoko predimenzované. Rovnako dobre je na tom aj grafický čip Adreno 320, takže hry si zahráte všetky.

Zvyšná hardvérová výbava ponúka rýchle dátové prenosy, moderný Bluetooth vo verzii 4.0 a všetky potrebné technologické vymoženosti skrývajúce sa za skratkami GPS, LTE, DLNA, či NFC.

Chýba mu WOW faktor

To, že nový Samsung je pekný, zaujímavý, výkonný a nabitý novými funkciami je nespochybniteľné. Jeho najslabším miestom je práve dizajn, ktorý sme videli už pri predchádzajúcom modeli.

Kontroverzné použitie plastov síce umožnilo udržať hmotnosť na rozumnej hranici, no zároveň ubralo na prémiovom výzore.

Otázne zostáva aj využitie špeciálnych funkcií. Posun textu na základe pohybu hlavy funguje len v základnom prehliadači a náhľad správ si nepozriete v aplikácii Gmail. Rovnaké to je aj s automatickým pozastavením videa. Ak ste si zvykli na Chrome, Gmail a VLC, budete o všetky tieto vymoženosti ukrátení.

Samsung Galaxy S4 nakoniec nie je tak jedinečný, ako bol jeho predchodca. Dnes mu okrem iPhone konkuruje HTC s modelom One, Sony s Xperiou Z a Nokia práve teraz predstavila Lumiu 925. O predaje sa ale báť nemusí, určite bude kusy rátať na desiatky miliónov.

video //www.sme.sk/vp/26998/

video //www.sme.sk/vp/26999/

