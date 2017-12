Google vám dá neobmedzenú hudbu, za mesačný poplatok

Internetový gigant sa dohodol s vydavateľstvami na streamovaní hudby. Doposiaľ skladby iba predával.

15. máj 2013 o 12:00 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Zaplatíte mesačný poplatok, prihlásite sa k cloudu a tam sa vám otvorí nekonečná knižnica hudobných skladieb, ktoré si budete môcť prehrávať v počítači, tablete alebo mobile.

Google podľa dobre informovaných zdrojov pripravuje novú hudobnú službu. Novinky zo svojho technologického portfólia týkajúceho sa hudby má ukázať vývojárom na svojej každoročnej konferencii Google I/O, kde by mohol predstaviť aj novú službu.

Zaplať a počúvaj

Firma podľa viacerých zdrojov podpísala s vydavateľstvami Universal Music Group, Sony Music Entertainment a Warner Music Group dohodou o neobmedzenom prístupe k častiam hudobných archívov. Tie by sa mohli stať oporou novej služby.

V súčasnosti možno legálnu hudbu sledovať formou videoklipov na YouTube alebo si kupovať skladby z ponuky repozitára Google Play pre Android, kde začal Google s predajom hudby pred dvomi rokmi.

Nová služba však bude iná. Používatelia nebudú hudbu kupovať, ale iba počúvať podľa svojho vkusu. Google bude môcť zvoliť taktiku spoplatnenia, alebo vkladania reklamy ktorú si budú musieť neplatiaci záujemcovia vypočuť.

Podobným spôsobom ponúka prístup k hudbe napríklad služba Spotify, kde sa platí mesačný paušál vo výške 9.99 dolára alebo Pandora s nižšou cenou 3.99 USD.

Obe prevádzkujú aj bezplatný prístup s reklamným bremenom. Spotify registruje 24 miliónov aktívnych používateľov služby, z ktorých 6 miliónov platí mesačné predplatné vo výške od 5 do 10 dolárov.

Premýšľa aj Apple

Analytici sa vo svojich názoroch na finančnú kapacitu tohto segmentu predaja hudby rozchádzajú. Kým niektorí tvrdia, že ide o trh s významným potenciálom pre rast, iní sú skôr skeptickejší. Všetko závisí na tom, či niekto z veľkých hráčov dokáže trh dostatočne rozhýbať.

Okrem Google sa k novým zákazníkom s podobnými projektami priberá aj Apple a Amazon. To by mohlo spôsobiť, že na trhu bude pritesno a hráči budú bojovať o zákazníkov podobne ako to robia v ostatných segmentoch svojho pôsobenia.

Informoval o tom Wall Street Journal. Stanovisko Googlu zisťujeme.