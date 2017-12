Zem je špinavá, CO2 je rekordne veľa

Milióny rokov nemala naša planéta v atmosfére toľko oxidu uhličitého.

14. máj 2013 o 16:42 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vtedy ešte nejestvovali moderní ľudia. V tom čase, niekedy pred tromi až piatimi miliónmi rokov, sa ľudská línia oddelila od našich skorších príbuzných. Pomaly sa začali objavovať zmeny, ktoré viedli k druhu Homo.

Práve vtedy sa naposledy v atmosfére Zeme nachádzalo podobné množstvo oxidu uhličitého. Skleníkového plynu, ktorý dnes môže za zväčšujúce sa problémy so zmenou klímy.

Koncom minulého týždňa totiž vedci zistili, že množstvo oxidu uhličitého v atmosfére Zeme presiahlo hodnotu 400 čiastočiek na milión (ppm).

To sa nestalo už milióny rokov a môže to znamenať, že pri súčasnom vypúšťaní skleníkových plynov sa Zem do konca storočia oteplí o tri až štyri stupne Celzia. To je o dva viac, ako plánovala OSN.

Symbolická hranica

Oxid uhličitý Množstvo v atmosfére sa súvisle meria od roku 1958. Staršie údaje zisťuje paleoklimatológia. 400 ppm, čiastočiek na milión bolo pred tromi až piatimi miliónmi rokov.

„Tento nárast nie je pre vedcov žiadnym prekvapením,“ hovorí v tlačovom vyhlásení amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru Pieter Tans.

„Meranie súhlasí s jasným a zrýchľujúcim sa rastom svetových emisií, ktoré pochádzajú zo spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu.“

Odborníci zdôrazňujú, že prekročenie hodnoty 400 ppm, ktoré namerali vedci na Havaji i v Kalifornii, je skôr symbolickou správou. No mohla by motivovať krajiny, aby začali čosi robiť so znečisťovaním atmosféry.

Oxid uhličitý, aj keď nie je najagresívnejším skleníkovým plynom, zrejme najviac prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Takému, za ktoré sú zodpovední ľudia a ich činnosť.

Pred priemyselnou revolúciou boli jeho hodnoty v atmosfére na úrovni 280 ppm, podobne ako počas medziľadových dôb. Cez ľadové doby klesli na 180 ppm.

Globálne kroky?

„Stále máme šancu, aby sme zabránili najhorším následkom klimatickej zmeny,“ zdôraznila podľa agentúry AFP komisárka OSN pre zmenu klímy Christiana Figueresová. „No musíme poriadne zareagovať.“

Viaceré krajiny sa minulý rok na klimasummite v katarskej Dauhe zaviazali, že predĺžia platnosť Kjótskeho protokolu a do roku 2020 znížia svoje emisie. Táto dohoda zahŕňa ani nie dvadsať percent svetových znečisťovateľov.