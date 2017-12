Pri ťažbe štrku zbúrali mayskú pyramídu

Stavbári v Belize podľa archeológov museli vedieť, že búrajú starodávnu pamiatku.

14. máj 2013 o 16:07 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Prežila 2300 rokov v dažďovom pralese. Tropické búrky, silný vietor. Jedna z najväčších mayských pyramíd v stredoamerickom Belize Noh Mul podľahla až stavbárom.

Zbúrali ju pri ťažbe štrku, ktorý potrebujú na stavbu cesty. Archeológovia sa o skaze dozvedeli minulý týždeň. Z pyramídy ostala stáť už len malá časť, na ktorej vidno mayskú klenbovú komoru.

„Stále nevieme predýchať, čo sa tu stalo – je to ukážka neuveriteľnej ignorancie,“ cituje portál Fox News archeológa Johna Morrisa z Belizského archeologického inštitútu.

Komplex Noh Mul síce leží na súkromnom poli s cukrovou trstinou, no podľa belizských zákonov sú štátom chránené všetky predkolumbovské pamiatky.

Morrisov kolega Jaime Awe tvrdí, že stavebná spoločnosť musela vedieť, že búra mayskú stavbu. Okrem toho, že bola známa, merala tridsať metrov a stála v rovinatom okolí.

„Stále nemôžem uveriť, že časti historickej pamiatky použili na stavbu cesty. Je to ako úder do brucha, otrasné,“ povedal médiám Awe. „Keď si už len predstavíte, ako sem Mayovia niesli ten materiál, ako ho opracúvali. Teraz im to len tak zničili.“