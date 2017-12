Malé zariadenie chce priniesť vôňu do mobilov

Z malého zásobníka sa na povel mobilu začne šíriť vôňa. Vývojári hľadajú potenciál novej hračky.

14. máj 2013 o 11:20 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. V strehu vbehnete v počítačovej hre do miestnosti plnej zloduchov a čím viac strieľate, tým viac váš nos nasáva vôňu pušného prachu. Nie preto, že strieľate zo skutočnej zbrane, ale vďaka malému zariadeniu pripojenému ku konektoru mobilu.

Na prvý pohľad vyzerá ako USB kľúč, do ktorého je možné zasunúť malú vonnú nádržku. Vždy, keď mobil cez konektor vydá povel na uvoľnenie vône, z trysky sa začne do okolia šíriť jemná para nezvyčajného parfému. Môže to byť vôňa rozkvitnutej lúky, šťavnatej pizze či ovocia.

Podľa firmy ChatPerf, ktorá za projektom stojí, môžu vône upozorňovať na čokoľvek. Blížiaci sa koniec v práci, obednú prestávku, prichádzajúci e-mail či čokoľvek iné.

Táto hravá technológia zatiaľ iba čaká, aby sa z nej v domácom Japonsku stal hit. Preto výrobca sprístupnil vývojársky kit pre programátorov, aby myšlienku dotiahli do konca.

Zatiaľ je zariadenie dostupné iba pre iPhony, do konca roka by sa malo objaviť aj na Androide. Aj keď sa táto milá hlúposť javí byť neužitočná, v Japonsku to už raz chodí tak, že hity sa stávajú z čohokoľvek.

Informoval o tom server Mashable.