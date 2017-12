Samsung ukázal, ako môže vyzerať mobilná 5G sieť

Gigabitový prenos na vzdialenosť dvoch kilometrov naznačuje smer, akým by sa mohli vyvíjať mobilné siete ďalšej generácie.

14. máj 2013 o 11:10 Milan Gigel

SEOUL, BRATISLAVA. Samsung úspešne otestoval novú superrýchlu technológiu bezdrôtového prenosu dát, ktorá by sa mohla stať základom pre mobilné siete piatej generácie. V priebehu niekoľkých sekúnd dokáže preniesť celovečerný zdigitalizovaný film.

Firma informovala o tom, že sa jej podarilo dosiahnuť na vzdialenosť dvoch kilometrov prenosovú rýchlosť, ktorá obojsmerne dosahuje priepustnosť vyššiu ako jeden gigabit.

Do roku 2020, kedy by mohla získať svoju finálnu komerčnú podobu, by mohla byť niekoľko stonásobne rýchlejšia ako súčasný štandard pre 4G siete.

To umožní mobilným používateľom prenášať ohromné množstvá multimediálnych dát takmer bez obmedzení. Bez ohľadu na to, či pôjde o 3D filmy, hry, alebo streamovanie vysokokvalitného digitálneho obsahu.

Firme sa pri vývoji podarilo vysporiadať s obmedzeniami milimetrového frekvenčného pásma (28GHz) a vyriešiť vzájomné rušenie početných používateľov komunikujúcich v rovnakom pásme. Vývojári pri tom využili špeciálny typ antén so 64 prvkami, ktoré majú potenciál vyriešiť doterajšie výzvy vývojárov.

Samsung však nie je jedinou firmou ktorá sa takýmto vývojom zaoberá. Začiatkom tohto roka prezentovala výsledky svojho vývoja japonská firma NTT DoCoMo, ktorá skúmala možnosti 11 GHz pásma.

Vo vývoji sa angažuje aj Európska únia, ktorá pripravila 50-miliónový investičný fond pre vývoj technológie pre siete 5G.

Budúcnosť rýchleho mobilného internetu je však stále vzdialená. Nik nepočíta s nasadením technológie skôr ako v priebehu siedmich rokov.

Informoval o tom list Sydney Morning Herald.