Koridory chránia faunu a flóru

30. sep 2002 o 5:42 © TASR 2002

Raleigh 30. septembra (TASR) - Americkí odborníci prvýkrát vedecky dokázali teóriu, že koridory medzi jednotlivými chránenými oblasťami zvyšujú šancu na zachovanie ich biodiverzity. Výsledky rozsiahlej štúdie prinesie v októbrovom čísle časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Pokusy ukázali, že koridory medzi chránenými územiami otvárajú rastlinám a zvieratám cestu k väčším oblastiam," konštatoval zoológ Nick Haddad z North Carolina State University. Len pomocou koridorov je v podstate možné prežitie uzatvorených oblastí, pretože umožňujú transport semien rastlín medzi jednotlivými zónami.

Za miesto jedinečného dlhodobého experimentu si vedci vybrali chránenú oblasť Savannah River Site National Environmental Research Park. Ide o biotop, v ktorom rastú prevažne pínie. Toto územie na juhu USA s rozlohou asi 1260 kilometrov štvorcových zostalo neosídlené, pretože v časoch studenej vojny ho vytipovali ako potenciálnu lokalitu na jadrové testy.

Tu sa vybralo osem testovacích plôch, každá s rozlohou 64 hektárov. V hustom píniovom lese v každej ploche sa v roku 1999 vyrúbala asi hektárová centrálna čistina. Okolo týchto čistín sa vytvorili ďalšie štyri, ktoré boli s tou centrálnou spojené koridorom bez stromov a vegetácie.

Na čistinách a v koridoroch sa postupne uchytila typická lúčna vegetácia, ktorá sa na pôvodných zalesnených plochách nevyskytovala a kvôli stromom sa ani nemohla šíriť. Týmto spôsobom boli jednotlivé vegetačné územia ohraničené - rovnako je to v prípade človekom kultivovaných území. Úlohu mostov medzi ostrovmi vegetácie hrali v experimente spojovacie koridory.

Význam koridorov pre ekosystém zisťovali vedci viacerými experimentmi. Vedúci štúdie Joshua Tewksbury z Floridskej univerzity sledoval parku presuny motýľov, ktoré sú popri vtákoch najdôležitejší roznášači peľu a semien. Pomocou svetielkujúcich látok sa mu podarilo dokázať, že vtáky a motýle využívajú 25 metrov široké a 150 metrov dlhé koridory, čím medzi nimi dochádza k interakcii.

Dlhodobý výskum je podľa vedcov dôkazom toho - aj keď sa sledovali iba parametre opeľovanie a šírenie semien - že absolútne izolované regionálne biotopy ohrozuje úbytok druhov. Práve tieto dva parametre majú veľký význam pre biodiverzitu v zložitom ekosystéme: Čím intenzívnejšie sú rastliny opeľované, tým produkujú viac plodov, lákajú viac hmyzu a vtákov, ktorí rozširujú ich semená čoraz ďalej od pôvodného miesta výskytu.