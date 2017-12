Vedci asi našli liek na šedivé vlasy

Odborníci našli spôsob, ako obnoviť prirodzenú farbu vlasov. Pri hľadaní lieku na ochorenie kože.

12. máj 2013 o 14:56 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Najskôr sa objaví jeden, no postupne sa ich ukáže viac. Šedivé vlasy sú síce dôkazom starnutia človeka, no podľa novej štúdie tento dôkaz už v budúcnosti nemusí existovať. Vedci totiž objavili spôsob ako vlasom vrátiť ich farbu.

Šedivosť spôsobuje oxidačný stres. Ako starneme, v našich vlasoch sa hromadí peroxid vodíka, ktorý spôsobuje, že vlasy strácajú prirodzenú farbu. Samy sa tak odfarbujú zvnútra smerom von. Podľa štúdie v časopise FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) však odborníci našli spôsob, ako tomuto procesu zabrániť.

Vedci z Bradford University's School of Life Sciences študovali kožné ochorenie vitiligo, ktoré spôsobuje stratu farby kože v dôsledku nedostatku prírodného pigmentu. Pritom zistili, že hromadenie peroxidu vodíka môže byť odstránená špeciálnou liečbou.

„Po celé generácie sa vytvárajú prostriedky ako skryť sivé vlasy. No teraz prvýkrát vytvorili skutočnú liečba, ktorá sa dostane k jadru problému,“ tvrdí podľa Daily Telegraph hlavný editor časopisu FASEB Gerald Weissman. „Je to skvelá správa, ktorá je o to zaujímavejšia, že funguje aj na vitiligo.“

Pacientov liečili liekom, ktorý sa aktivoval pomocou slnečného žiarenia. Pigment sa následne obnovil nielen na koži, ale aj na mihalniciach. Rovnaké postupy by tak mohli fungovať aj pri šedivení vlasov.

doi: 10.1096/fj.12-226779