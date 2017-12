Ľudia nedorazili do Austrálie náhodou

Na kontinent neprišla malá skupina ľudí, ale väčšia populácia, ktorá neprišla náhodne.

6. máj 2013 o 17:18 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Dávne osídľovanie Austrálie vedci považovali za jednoduchý príbeh. Zakladajúca skupina menej ako dvesto osôb sa pred tisícročiami dostala náhodou k brehom Austrálie a jej počet neskôr vzrástol.

Nová štúdia v magazíne Proceedings of the Royal Society však tvrdí, že praveká populácia sa v Austrálii vyvíjala zložitejšie. Najmenej tisíc domorodcov vraj prišlo do Austrálie prvýkrát pred približne 50-tisíc rokmi a ich počet zredukovala ľadová doba.

Alan Williams, archeológ z Austrálskej národnej univerzity v Canberre zozbieral dosiaľ najkomplexnejšie údaje pre tento kontinent a analyzoval viac než štyritisíc artefaktov pomocou rádiouhlíkovej metódy datovania. Zistil, že po príchode obyvateľstva na kontinent sa počet stabilizoval na úrovni 50-tisíc ľudí.

„Veľká zakladajúca populácia naznačuje, že prví osadníci prišli skôr úmyselnou migráciou, ako by omylom stroskotali na austrálskej pevnine,“ povedal podľa časopisu Nature.

Podľa vedca nešlo len o širokú rodinu, ktorá omylom stroskotala na pevnine, ale zrejme o ľudí, ktorí sa vedome presúvali a chceli novú krajinu preskúmať. Pri poslednej ľadovej dobe však došlo k poklesu obyvateľstva. Údajne zmizla viac než polovica ľudí, približne pred 12-tisíc rokmi však populácia začala narastať.

