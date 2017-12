Američan vytlačil na 3D tlačiarni prvú funkčnú pištoľ

Zbraň má aj kovové súčasti. Tie sa však v Spojených štátoch dajú legálne získať.

6. máj 2013 o 17:01 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Priamo doma si môžete vyrobiť čokoľvek, čo si namodelujete. Firmy ich využívajú na výrobu prototypov, lekári na protézy.

Tým sa však možnosti 3D tlačiarní nekončia, vyrábať budú aj plne funkčné plastové pištole. S návodom na stiahnutie ako na to by už budúci týždeň mal prísť americký študent Cody Wilson.

Tvrdí, že cez víkend prototyp úspešne otestoval. Kým dovtedy vyrobil len časti zbraní, jeho nový model s názvom Liberator (Osloboditeľ) sa takmer celý skladá zo 16 plastových častí.

Kovový je len malý úderník.

Zbraň z domova

„Môžete si vytlačiť aj vražednú vec. Je to trochu strašidelné, ale je to tak,“ povedal pre magazín Forbes. Túto možnosť by podľa neho mal mať úplne každý.

Nie je pritom zástancom práva na nosenie zbraní, z čoho ho pôvodne obviňovali, ale kryptoanarchistom. Verí, že nikto nemá nárok na utajovanie informácií a technológií.

Novú éru vidí práve v 3D tlačiarniach, keď si ľudia môžu vyrábať veci doma. Založil preto aj stránku Defcad.com, kde zverejňuje modely.

„Nejde o bižutériu ani o záhradných trpaslíkov, ale o veci, ktoré chcú inštitúcie a firmy ľuďom odoprieť – lieky, lekárske nástroje, zbrane,“ hovorí vo videu na stránke.

Ak by jeho zbraň naozaj fungovala, každý by si mohol doma vyrobiť zbraň. Niektoré súčasti síce musia byť oceľové, no tie sa v Spojených štátoch dajú legálne zohnať.

Keďže nie sú registrované, bolo by ťažké spojiť páchateľa trestného činu s konkrétnou zbraňou. S plastovou pištoľou by sa navyše dalo ľahšie prejsť cez bezpečnostné kontroly.

Zatiaľ sa to neoplatí

Wilson síce neporušil zákon, keďže si vybavil licenciu na výrobu zbraní, ale politici si ho už všimli.

„Keď som pred pár mesiacmi hovoril o plastových zbraniach, počúval som, že je to sci­-fi. Zdá sa, že tá technológia tu už je, musíme ich zakázať,“ vyhlásil kongresman Steve Israel.

Pre Američanov je však stále jednoduchšie zohnať bežnú zbraň, ktorá vyjde na niekoľko stoviek dolárov. Najlacnejšie 3D tlačiarne stoja tisíce dolárov.