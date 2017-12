Holandská polícia bude používať praktiky hackerov

Nový zákon umožní polícii prenikať do počítačov, inštalovať špiónsky softvér a čítať e-maily.

6. máj 2013 o 10:15 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Holandská polícia by sa v krátkej dobe mohla dočkať zvýšenia svojich právomocí pri aktivitách v digitálnom priestore. Nový zákon by jej mal rozviazať ruky tak, aby mohla pri svojej práci používať praktiky hackerov.

V praxi by to znamenalo, že bude môcť nabúrať počítače a servery, aby na ne inštalovala špiónsky softvér, ktorý bude monitorovať aktivity či zabezpečovať skrytý vzdialený prístup.

Bude môcť zachytávať heslá, komunikáciu, čítať e-maily či mazať kritické súbory. Hoci aj v prípade, ak ide o cieľový server za hranicami krajiny.

Nová legislatíva je v prípravnom štádiu a na rokovanie by sa do parlamentu mala dostať koncom roka. Tvorcovia zákona v ňom chcú posilniť pozíciu pri riešení prípadov, ktoré úzko súvisia s počítačovou kriminalitou. Tá prebieha v prostredí, do ktorého má v súčasnosti polícia obmedzený dosah.

Systém bude nastavený tak, aby podliehal schvaľovaniu prokuratúry a aby nástroje nemohli byť zneužité na ľubovoľný účel.

Príprava novej legislatívy rozbehla sériu diskusií. Prichádza v čase, keď polícia zatkla Holanďana podozrivého z najväčších útokov na internete v celej jeho histórii.

Informovala o tom britská BBC.