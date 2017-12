Testovali sme najuniverzálnejší počítač na svete

Vyrobil ho Asus, ktorý v ňom chce kombinovať počítač v tele monitora a tablet. Výsledok je prekvapivo použiteľný, aj keď nie práve lacný.

8. máj 2013 o 0:00 Matúš Paculík

Asus Transformer AIO P1801 Páči sa nám: netradičný koncept, dizajn, dobrý výkon Nepáči sa nám: nie je to lacné, otázne využitie tabletu Cena: od 1090 eur Hodnotenie: 8,2

Je len málo firiem, ktoré majú odvahu aj dosť prostriedkov na vývoj netradičných riešení.

Jednou z nich je Asus, ktorá stála pri zrode netbookov, tabletov s klávesnicou, ultrabookov a naposledy to bol tablet so smartfónom vo vnútri.

Najnovším modelom z rodiny Transformer chce spojiť tri rozdielne zariadenia – počítač, monitor a tablet. Na prvý pohľad bláznivý nápad, ktorý ale nedopadol úplne zle.

Tablet alebo počítač?

Asus Transformer AIO pôsobí ako dizajnovo podarený monitor. Vyzerá štýlovo, na oproti bežnému monitoru je v spodnej časti podstatne hrubší.

Za väčšie rozmery môže základňa, ktorá v sebe obsahuje plnohodnotný počítač so systémom Windows 8. Vďaka tejto integrácii odpadá nutnosť použitia akýchkoľvek zbytočných káblov.

Displej tu nie je uchytený napevno, ale dá sa od základne veľmi jednoducho odpojiť. Vtedy sa premení na tablet s výkonným hardvérom a s netradične veľkým, vyše 18-palcovým Full HD displejom.

Windows a Android

V základnom režime funguje zariadenie ako klasický počítač. Asus ho osadil dostatočne výkonným dvojjadrovým procesorom Intel Core i3, sú tu štyri gigabajty operačnej pamäte a pevný disk s obrovskou kapacitou jeden terabajt. Všetko to dopĺňa grafická karta Nvidia GeForce GT 730M a operačný systém Windows 8 v 64-bit verzii.

Aj keď je to len základná konfigurácia, poradí si nielen s klasickou kancelárskou prácou, ale zvládne aj náročnejšie aplikácie, vrátane počítačových hier. Disk s veľkou kapacitou ho predurčuje na archiváciu a spracovanie rodinných fotografií a videí.

V režime tabletu sa spustí systém Android vo verzii 4.1. Hardvér je od Nvidie, operačná pamäť má kapacitu jeden gigabajt a pre ukladanie dát je dostupných 32 gigabajtov.

Pracovná plocha aj na diaľku

Ak je tablet v základni, je možné medzi oboma systémami prepínať. Zmena režimu je okamžitá, bez akéhokoľvek oneskorenia. Nevýhodou je absencia akéhokoľvek spoločného úložiska.

Pri odpojenom tablete je možné využiť vzdialený prístup k desktopu s pomocou Wi-Fi pripojenia. Odporúčaný je ale router najnovšej generácie alebo pripojenie základne klasickým sieťovým káblom. V opačnom prípade budú reakcie pomalšie.

Nastavenie vzdialeného prístupu je jednoduché, zvládne ho aj menej skúsený používateľ. Tento režim je vhodný do firemného prostredia, no obidve zariadenia musia byť zapojené v jednej sieti.

Parametre

Tablet PC Operačný systém Android 4.1 Windows 8 64-bit Display 18,4 palcový, rozlíšenie 1920×1080, LED, dotykový Procesor Nvidia Tegra 3 Intel Core i3-3220 Grafika Nvidia GT 730M 2 GB Pamäť 2 GB DDR3 4 GB DDR3 Disk 32 GB flash 1 TB HDD Konektory Mini USB 2.0, CardReader, 3,5 mm 4× USB 3.0, 1× USB 2.0, CardReader, 2× 3,5 mm Hmotnosť 2,4 kg 4,1 kg

Poteší aj hráča

Počítač má dosť výkonu pre potešenie nenáročného hráča počítačových hier. Dvojjadrový procesor v základnej verzii je dobrým základom, 4 gigabajty operačnej pamäte rozumným minimom.

Grafický čip od Nvidie patrí do nižšej strednej triedy. Staršie si s ním zahráte aj vo Full HD rozlíšení, pri tých najnovších sa ale nevyhnete znižovaniu detailov.

V režime tabletu je čip Nvidia Tegra 3 dostatočný aj pre hranie graficky najnáročnejších hier typu Dead Trigger či Need for Speed Most Wanted. Nie je to síce výkonnostný šampión, no len ťažko by ste hľadali aplikáciu, ktorá by potrebovala viac výkonu.

K zariadeniu výrobca dodáva kvalitnú bezdrôtovú klávesnicu a myš.

Na tablet veľké

Displej s uhlopriečkou 18,4 palca na prácu postačuje, no pri fungovaní v režime tabletu sa treba pripraviť na určité obmedzenia z dôvodu rozmerov a hmotnosti. Tá totiž dosahuje skoro dva a pol kilogramu.

Určite sa s ním nebudete hrať hry ako na iných tabletoch. Držanie v rukách je nepraktické, po pár minútach aj namáhavé. Pri dlhodobom používaní preto zostávajú len dve možnosti – položiť ho alebo využiť integrovaný stojan.

Do postele na večerné čítanie vhodný veľmi nie je, závodné hry nepripadajú bez pripojeného gamepadu do úvahy. Svoje miesto si ale môže nájsť na kuchynskom stole ako pomocník pri varení, dobre poslúži aj ako prenosné zábavné centrum pre deti.

Samotný displej je veľmi slušný. Pozorovacie uhly sú veľké, rovnomernosť podsvietenia dobrá a Full HD rozlíšenie 1920×1080 bodov vhodné hlavne na domácu zábavu.

Za tisícku

V základnej, nami testovanej konfigurácii stojí Transformer AIO 1090 eur. Dostupné sú aj výkonnejšie konfigurácie, čo sa líšia použitým procesorom, kapacitou operačnej pamäte a pevným diskom.

Za 1134 eur si môžete kúpiť verziu s procesorom Intel Core i5-3350P, ďalšie dve stovky si priplatíte za najvyššiu konfiguráciu s procesorom Core i7-3770. Tá okrem najvýkonnejšieho procesora obsahuje aj osem gigabajtov operačnej pamäte a pevný disk s kapacitou až dva terabajty.

Za dané peniaze nie je problém poskladať si výkonnejší počítač a kúpiť desaťpalcový tablet. Na rozdiel od neho ale Asus ponúkne vysoký stupeň univerzálnosti a veľmi pekný dizajn.

Tablet je síce veľký, no svoje využitie nájdete v práci a aj v domácnosti. Chýba mu vyššie rozlíšenie, maximálne 5 hodinová výdrž na batériu je daňou za veľkosť uhlopriečky.

Výsledky testov