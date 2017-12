Mesačne sa pošle takmer 17 miliárd SMS

19. jún 2001 o 10:53 (nua.ie)

Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa na mobilné telefóny v sietiach GSM odoslalo na celom svete viac než 50 miliárd krátkych textových správ (SMS). Každý mesiac sa teda odošle približne 16,7 miliardy SMS-iek, keď pred dvoma rokmi v apríli 1999 to bola len jedna miliarda. Tieto údaje poskytla spoločnosť GSM Association. Podľa jej odhadov by sa malo v decembri tohto roku posielať mesačne až okolo 25 miliárd správ. Najviac SMS-správ na svete sa posiela v Nemecku - až dve miliardy mesačne.

Posielanie SMS-iek by sa podľa expertov malo stať ešte populárnejšie, keď pribudne možnosť pridávať do odkazov aj multimediálne prvky ako obraz či dokonca video, boom by mal pokračovať takisto vďaka nástupu nových mobilných telefónov s väčšími displejmi.