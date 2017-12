Pätnásť najobľúbenejších chybových hlásení

BRATISLAVA-RÍM-TOKIO (ÚTKA) - Tím významných počítačových expertov z 250 najväčších softvérových a multimediálnych spoločností zostavil na objednávku agentúry ÚTKA zoznam najobľúbenejších chybových hlásení operačných systémov. Niektoré chybové hlásenia uv

28. jan 2001 o 21:28 Marian Pavel, CDtip

BRATISLAVA-RÍM-TOKIO (ÚTKA) - Tím významných počítačových expertov z 2 najväčších softvérových a multimediálnych spoločností zostavil na objednávku agentúry ÚTKA zoznam najobľúbenejších chybových hlásení operačných systémov. Niektoré chybové hlásenia uverejňujeme v pôvodnom znení.

01 Procesor sa nenašiel. Má ho systém WINDOWS emulovať?

02 Prebieha defragmentácia EPROM s BIOSOM. Bude to chvíľu trvať....

03 Press F13 to continue...

04 Pozor, monitor je napadnutý vírusom!!!

05 Vložte ďalší procesor a stlačte ENTER

06 Keyboard not present. Press ENTER to continue...

07 Mouse is hungry. Insert chesse in drive A:\ and press ENTER when ready!

08 Výnimka na adrese 3BAA 31EB. Počítač sa asi stratí.

09 Detekovaný nový hardvér - sieťový spínač. Vložte inštalačný CD-ROM 15.

10 Teraz sa pripravuje posledný reštart tohto počítača...

11 Katastrofická chyba nastala pri pokuse o zobrazenie kódu chyby číslo 3516756427.

12 Pevný disk neobsahuje žiadnu chybu! Mali by ste spustiť SCANDISK.

13 Press any key to continue or any key to quit....

14 Port pre tlačiareň nenájdený, použi ceruzku a papier!

15 Pripravuje sa sprievodca spustením tohto počítača. Prosím čakajte...

FIKCIA