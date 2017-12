Slováci vytvorili náhradu kože

Náhrada kože pomáha pri liečení zranení. Lepšie ako kúsky od prasiat či mŕtvych darcov.

28. apr 2013 o 15:53 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď ju zodvihnete proti svetlu, akoby ste držali kúsok vlhkého, polopriehľadného papiera či vaty. Jemný predmet, akási zbrázdená štruktúra, ktorou by ste možno chceli obaliť krehké predmety a ktorá ich bude chrániť pred vonkajším nebezpečím.

Presne toto však tento predmet robí. Je to koža, presnejšie, umelá náhrada kože, ktorú vytvorili slovenskí vedci a ktorú už testovali na ľuďoch napríklad v ružinovskej nemocnici v Bratislave.

Pomáhala pacientom so silnými popáleninami, no na rozdiel trebárs od transplantácie, v jej prípade nehrozia problémy s imunitou. Telo vedci jednoducho šikovne oklamali.

Náhrada kože

„Koža z ošípaných, prípadne od mŕtvych darcov sa používa na rýchle dočasné prekrytie veľkých rán, ako sú rozsiahle popáleniny,“ hovorí Dušan Bakoš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. „Lenže to nie je už koža, je to zbavené buniek. Zostávajú len polyméry, ktoré sú súčasťou kože.“

Od toho potom nebolo ďaleko k myšlienke celý postup urobiť v laboratóriu. Aspoň to univerzitné nie je príliš veľké. Ak otvoríte dvere, dostanete sa do na prvý pohľad bežnej, aj keď trochu stiesnenej kancelárie.

Z nej však môžete prejsť ešte do ďalších dvoch miestností, a tie už pripomínajú pracovisko chemika. Takého, ktorý pomáha lekárom.

Vedci v ňom vytvoria čosi ako kostru, tá sa dá pacientovi a jeho vlastné bunky už urobia zvyšok. Výhodou je, že okrem toho dokážu k látke pridať rôzne ďalšie vlastnosti – také, čo pomôžu rastu buniek i budú bojovať proti nechceným mikróbom.

„Trvalo asi pätnásť rokov, kým to prešlo s uspokojivými výsledkami až cez kliniku,“ vysvetľuje Bakoš. „Všeobecne je proces prípravy, predklinických a klinických testov veľmi náročný. U nás to bolo trošku voľnejšie, pretože to bolo od začiatku zahrnuté pod zdravotnícke pomôcky. No teraz sa európske normy sprísňujú.“

Výskum pre ľudí

Tá príprava trochu pripomína prácu v kuchyni. Keď chemici ukazujú vznik ich polymérnej štruktúry, svojej biosyntetickej náhrady kože, použijú mixér aj konvicu, ktorou látku nalejú do zvláštnych priehradiek. No na konci je práve spomínaný materiál – na prvý pohľad papier.

„Je to prospešné pre ľudí. Robíme čosi, pri čom vidíme pozitívny výsledok,“ odpovedá vedec na otázku, prečo sa chemik vyberie do sveta lekárov a biológov. „Výskumu sme napokon venovali veľa času a minuli aj veľa peňazí, takže by sme boli radi, ak by sa to v praxi uchytilo.“