Grand Theft Auto 3 - gangstri do útoku!

Grand Theft Auto sa stalo v hernej komunite pojmom - kontroverzný simulátor života gangstera sledujúci jeho špirálovité stúpanie v spoločenskom rebríčku podsvetia, ponúkol neuveriteľnú chytľavosť a hrateľnosť a zároveň nadvihol žalúdok nejednému mr

27. sep 2002 o 18:16 Tomáš Roller

Liberty City je drsnou výnimkou pravidla Nomen-Omen. Mesto s krásnym menom a ošklivými ulicami. Vysokými svetlými presklenými budovami, malými temnými ošklivými ľudskými charaktermi. Mesto, ktoré si si vybral ku krádeži banky. Kto by čakal, že ťa podrazí jediná osoba, ktorej stopercentne dôveruješ -- tvoje vlastné dievča -- a nechá ťa polišom ako pamlsok.

Súd prebehol a bol nemilosrdný. Našťastie, prevoz do väzenia mal iný priebeh, než by si zástupcovia zákona želali -- po menšej havárii a demolácii mostu si opäť tam, kde si už ani nedúfal, že sa niekedy ocitneš. Na slobode. Očistený od pút minulosti a pripravený začať od piky budovať novú budúcnosť.

Vitaj v Liberty City - meste nekonečných možností!

Zisti, že nie si ľuďom ľahostajný! (polícia na teba myslí 24 hodín denne)

Objav čaro kempingu! (táboráky uprostred mesta zaručené)

Nájdi nových priateľov! (Yakuza má otvorenú náruč)

Pomôž občanom v núdzi! (hľadá sa poslík pre rozvoz denných dávok)

Staň sa vo voľnom čase inštruktorom:



- šoférovania (predveď sa v Porsche, Hummeri a tanku)

- lietania (TNT pod autom nadvihne každého)

- hĺbkového potápania (pre ľudí, autá aj nákladné lode)

- lásky (pre osamelé, sporo oblečené devy nočných ulíc)

Vitaj v Liberty City - meste, kde život znamená príležitosť! Meste, kde ľudia rozhadzujú pri stretnutí s vami od šťastia rukami-nohami!

Pred niekoľkými rokmi DMA Design (inak tvorcovia známych mierumilových Lemmingov) vyprodukovali svojrázne dielko, ktoré posunulo hranice tématickej voľnosti v počítačových hrách. Grand Theft Auto sa stalo v hernej komunite pojmom -- kontroverzný simulátor života gangstera sledujúci jeho špirálovité stúpanie v spoločenskom rebríčku podsvetia, ponúkol neuveriteľnú chytľavosť a hrateľnosť a zároveň nadvihol žalúdok nejednému mravokárcovi hľadajúcemu v každej hre prvky edusoftu. Popularita Grand Theft Auta vynútila od tvorcov datadisk a ešte podarenejšie pokračovanie, postupne s časom však GTA zmizlo z harddiskov a nezdalo sa, že sa chystá k reinkarnácii úspešnej série. Zrazu sa však nečakane u šťastných majiteľov PS2 objavil tretí diel a po určitej dobe potrebnej na konverziu mám tú česť slávnostne oznámiť príchod Grand Theft Auta 3 aj na PC! Jedná sa o kópiu úspešných princípov v trošku novšom kabáte, alebo sa autori posnažili o inovatívne prvky? Poďme sa spolu pozrieť...