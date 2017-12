Je posadnutý rovnováhou, vyváži čokoľvek. Naj na internete #40

Z extrémnych plastických operácií vzniklo umenie, jedlo môže byť sci-fi a rovnováha je vášeň. Naš pravidelný výber naj vecí na internete.

27. apr 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Extrémna plastická chirurgia

Kniha od fotografa Phillipa Toledana dokumentuje prípady extrémnej plastickej chirurgie. No zámerom fotografa nebolo len bezducho šokovať. Prečítajte si o projekte viac na Fast Co.Design.

Galaktické jedlo

Aspoň my si takto predstavujeme jedlo, ktoré by podávali vesmírne lode na ceste po našej galaxii. Kto vie, čo by na to povedala legendárna kniha Stopárov sprievodca. Ide o reálne jedlo, ktoré vytvorili Chez Valois pre Gourmet company Molécule-R Flavors. Pozrite si viac fotografií.

Dychberúca rovnováha

Existuje muž, ktorý je posadnutý rovnováhou. Mädir Eugster je tanečník, akrobat, vynálezca a sochár. Pozrite si jedno z jeho posledných videí, kde ukazuje premyslený koncept rovnováhy odvíjajúcej sa z jediného pierka. Mimochodom, má 58 rokov.

Farebne po stenách sveta

Julien „Seth" Malland alias Globepainter maľuje svoje diela po celom svete. Jeho výtvory môžete vidieť v Kambodži, Francúzsku, Vietname, Belgicku, Chile, Mexiku a mnohých ďalších.

Super štýlový bicykel

Dokonca nie len taký obyčajný, ale elektrický bicykel. Cykno vznikol spoluprácou Talianov Gianpietroa Vigorelliniho a Riccarda Lorenziniho. Ponúka retro vzhľad, luxus aj pohodlie.

Jedlé bikiny

Pekný a vtipný nápad, ako priniesť inováciu do tak malého kúsku odevu, ako sú práve plavky. A niekoľko vtipných motívov.

Online obchod so soľou

Áno, Slovensko má obchod so soľou. Najrôznejšie druhy, príchute a dokonca aj nejaké tie zaujímavosti a recepty.