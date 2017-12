LG chystá mobil s ohybným displejom

Už koncom roka by sa mal na trhu objaviť prvý mobil s netradičným dizajnom.

26. apr 2013 o 11:33 Milan Gigel

SEOUL, BRATISLAVA. Ohybné displeje ukazovali technologické spoločnosti na veľtrhoch už mnohokrát. Využívajú OLED technológiu a ohybné plastové substráty, aby vytvorili ohybnú plochu s pohyblivým farebným obrazom.

Kým Samsung začiatkom roka na veľtrhu CES naznačoval možnosti technológie, firma LG teraz prišla so správou, že do konca roka by mala na trh začať dodávať mobily, ktoré ohybné displeje prinesú k rukám spotrebiteľov. Technické detaily však firma neprezradila.

Ak ste niekedy mysleli na mobil, ktorý zrolujete do vrecka alebo ho zložíte ako mapu, neradujte sa. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o mobil, ktorého displej bude prehnutý a pevne osadený v ráme mobilu. Firma pred časom predstavila rovnaké riešenie pri televízoroch.

Analytici však naznačujú, že slová firmy LG sú prisilné a pri súčasných možnostiach výrobných závodov to s ohybnými displejmi nemusí byť jednoduché. Výrobná kazovosť je privysoká na to, aby bolo možné do obehu dostať dostatočne veľký objem ohybných displejov bez defektov.

Budeme si tak musieť počkať na koniec roka, aby sme zistili, ako to do dopadne. Jedna vec je však istá: ak prvá firma predstaví mobily s ohybnými displejmi, v tesnom závese sa pridá aj konkurencia.

Na tému upozornil server Slashgear.