Seznam bude fotiť ulice Česka, chce byť lepší ako Google

Nové panorámy ulíc majú byť kvalitnejšie ako tie, ktoré nasnímal Google pre službu Street View.

26. apr 2013 o 8:30 Milan Gigel

PRAHA, BRATISLAVA. Ulicami českých miest a obcí začnú od mája prechádzať automobily s panoramatickým snímacím zariadením, aby vytvorili snímky pre mapové služby českého Seznamu. V priebehu roka by mali zmapovať celú republiku.

So snímkovaním sa začne v Prahe, čo by firme mohlo zabrať približne dva mesiace času. Podklady by sa mohli na internete objaviť už koncom leta. Následne budú automobily mapovať ďalšie mestá a obce, aby pokryli každú uličku v krajine.

Firma chce ponúknuť panorámy s podstatne lepším pokrytím a vyššou hustotou, ako ich v súčasnosti ponúka Google. Služba s názvom Panorama nahustí fotografické dáta na mapu tak, aby pri ich prezeraní používatelia nenarazili na veľké skoky.

Google zostavuje snímky s 10-metrovými odstupmi, takže virtuálny prejazd krajinou nie je taký plynulý, ako by mohol byť. Pri snímaní treba brať do úvahy aj viditeľnosť, počasie či ročné obdobia. Preto sú možnosti snímania obmedzené.

„Prahu by sme v rámci Panoramy chceli na Mapy.cz v ostrej prevádzke spustiť už koncom leta. Prvé dáta a ich spracovanie pre nás bude najnáročnejšie," tvrdí Adam Chvaja, produktový manažér Mapy.cz, Seznam.cz.

„Nasadzovanie ďalších miest do bežnej prevádzky bude prebiehať postupne. Začínať budeme veľkými mestami a postupne budeme pridávať ďalšie a ďalšie miesta.“

Do práce sa od začiatku zapoja tri či štyri automobily. K fotografiám pribudnú na Sezname aj nové 3D mapy zostavené zo šikmých leteckých snímok.

Firma ich zostaví pre 180 českých miest a chystá aj offline verziu svojich máp pre smartfóny, v ktorých je aspoň 500 megabajtov voľného miesta pre uskladnenie dát.

Firma o tom informovala na svojom Blogu.