Biosenzor rýchlo určí predávkovanie liekmi

27. sep 2002 o 12:49 © TASR 2002

Surrey 27. septembra (TASR) - Britskí výskumníci z University of Surrey pracujú na vývoji biosenzora, ktorý do desiatich minút zistí, aká špecifická látka sa nachádza v krvi pacienta. Prístroj má uľahčiť službám prvej pomoci identifikovať lieky, ktorými sa pacienti predávkovali. Dokazovanie súčasnými metódami trvá dve až tri hodiny.

"Senzor je prenosný a ľahko sa obsluhuje, preto s ním môžu narábať aj neodborníci," povedal Sub Reddy z University of Surrey, ktorej výskum financuje Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Pilotný projekt je zameraný na liek Paracetamol, ďalšie senzory budú monitorovať napríklad alkohol alebo antidepresíva. Podľa Reddyho sa hodí aj na meranie glukózy a kreatinínu.

Hlavnou časťou senzora je kryštál kremeňa v tvare disku s priemerom jeden centimeter a hrúbkou 0,2 milimetra. Pôsobením striedavého elektrického prúdu začne kryštál vibrovať frekvenciou desať miliónov ráz za sekundu s amplitúdou zlomku nanometra. Kryštál osciluje aj vtedy, keď je ponorený do kvapaliny. Keď sa hľadaná látka usadí na povrchu kryštálu, resp. ovplyvní jeho viskozitu alebo elastickosť, prejaví sa to zmenou frekvencie, ktorou kryštál vibruje.

Biosenzor je prepojený s malou reakčnou komorou. Ak sa do nej vloží vzorka krvi, nastane chemická reakcia, po ktorej zostanú špecifické molekuly, napríklad cholesterín. Tento produkt sa prichytí na povrchu kryštálu a zmení jeho oscilačnú frekvenciu. Chemické reakcie sú veľmi špecifické, preto iné látky vo vzorke proces identifikácie neovplyvňujú.

Vedci chcú celý systém ďalej zdokonaliť položením membrány nad kryštál. Táto membrána vyfiltruje "znečisťujúce" druhy molekúl. Pracuje sa aj na získaní záujemcov na sériovú výrobu senzora.