Japonci chcú blokovať TOR, slúži vraj zločinu

Národná policajná agentúra chce blokovať služby, ktoré poskytujú na internete anonymitu.

23. apr 2013 o 10:10 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Bezpečnostné zložky v Japonsku pripravujú plán, ktorý im umožní hlbšiu spoluprácu s poskytovateľmi internetu. Jej cieľom je selektívne blokovanie služieb, ktoré umožňujú používateľom internetu dosiahnuť anonymitu.

Iniciatíva vznikla po tom, čo pred vyšetrovateľmi dlhodobo unikal útočník, ktorý na rôznych internetových fórach publikoval hrozby o tom, že umiestni bomby do vzdelávacích a zdravotníckych zariadení. Využíval pri tom počítače, nad ktorými získal na diaľku kontrolu.

Políciu nahnevalo, keď sa stala terčom výsmechu po výsluchu nevinných používateľov internetu, z ktorých počítačov hrozby odišli.

Hacker s prezývkou Demon Killer im odoslal e-maily, v ktorých ich navigoval na rôzne miesta v krajine. Postupne ich priviedol k mačke, ktorá mala na obojku pamäťovú kartu s kódom, ktorý na ovládnutie počítačov použil.

Keďže pri internetovej komunikácii používal službu TOR, polícia ho dlhú dobu nevedela odhaliť a ak by ho nezachytila v kontakte s mačkou kamera, dodnes by bola jeho identita neznáma. Preto vyšetrovatelia otvárajú otázku, či by nemali mať pod kontrolou služby ukrývajúce identitu používateľov.

Technické detaily takéhoto nápadu zatiaľ nie sú známe. Je však možné, že sieť TOR by sa dala v krajine na požiadanie u poskytovateľov internetu zablokovať vďaka kontaktným bodom, ktorých IP adresy sú verejne známe.

Informovala o tom britská BBC.