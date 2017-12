Vedci radia: Obedujte mimo kancelárie

Ak človek obeduje v prírode, vníma svoju prácu pozitívnejšie.

22. apr 2013 o 16:23 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Opustiť svoju prácu a obedovať mimo pracovného stola je niekedy nemožné. No podľa štúdie by sme to mali dostať príkazom.

Obed mimo pracovného stola totiž podľa psychológov z University of Sussex pomáha ľuďom vnímať prácu pozitívnejšie a zvyšuje tak ich produktivitu.

Psychológovia sa podrobnejšie pozreli na prostredie, v ktorom ľudia obedujú a snažili sa zistiť, kde sa cítia najlepšie. Podľa ich výskumu je najlepším miestom na obed pláž.

Ľudia z vnútrozemia by sa však mali uspokojiť s lavičkou v parku. Prostredie plné stromov a zelene je totiž druhým najlepším miestom na obed, ktoré pozitívne ovplyvňuje vzťah ľudí k práci.

Výskumníci merali šťastie pracovníkov pomocou psychologických testov či dotazníkov. Zistili, že ľudia sa cítili najšťastnejší, keď obedovali na pláži a v parku.

Po týchto miestach sa ľuďom najviac páčilo obedovať v reštaurácii, doma s rodinou a vo verejnej doprave. Najhoršie sa spomedzi miest na obed cítili za pracovným stolom.