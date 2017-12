Zahraj si: Ing. Zoltán Kafka v akcii

Professor Fizzwizzle je podobný šialenec ako Ing. Zoltán Kafka. Pomôž mu dostať sa v každom leveli cez labyrint prekážok k teleportu do ďalšej úrovne.

19. apr 2013 o 11:30 Hrymat.sk

Professor Fizzwizzle je podobný šialenec ako Ing. Zoltán Kafka, inžinier. Pomôž mu dostať sa v každom leveli cez labyrint prekážok k teleportu do ďalšieho levelu. Podarí sa ti to správnym posúvaním predmetov a využitím rôznych pomôcok, ktoré máš v každom leveli k dispozícii. Nebudeme zdržovať, hor sa do práce!

