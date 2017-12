Súkromníci skúšajú nahradiť NASA, lacnejšie

Nový pokus sa odohrá najskôr v noci zo soboty na nedeľu. Americká raketa má na obežnú dráhu vyniesť simulovaný náklad.

18. apr 2013 o 17:21 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Z diaľky vyzerá ako osamotený biely monolit, ktorý stúpa zo zeme do neba. Keby ste sa mohli pozrieť bližšie, zistili by ste, že táto nosná raketa je veľká asi ako trinásťposchodový panelák, ktorý niekto káblami pripútal k okolitým zariadeniam. Práve tieto káble sa ukázali ako problém.

Len dvanásť minút pred plánovaným štartom automatizované počítače prerušili štartovaciu sekvenciu. Prvý vesmírny let súkromnej kozmickej rakety Antares zlyhal. Inžinieri sa o nový štart pokúsia dnes v noci najskôr cez víkend.

Nová raketa aj stredisko

Fakty Antares Nosnú raketu vyvinula súkromná spoločnosť Orbital Sciences Corporation. Má dva, prípadne tri stupne. Má vyniesť náklad na nízku obežnú dráhu vrátane vesmírnej stanice.

Orbital Sciences Corporation je druhá zo súkromných amerických firiem, ktoré chcú zásobovať Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

Majú tak prebrať úlohu raketoplánov po tom, ako tento program americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pred dvomi rokmi zrušil. Preto teraz NASA štedro dotuje ambície podobných spoločností a len na vývoj rakety Antares venovala takmer tristo miliónov dolárov.

Stále je to však menej, než jediný let raketoplánu - cesta do vesmíru vtedy podľa odhadov stála viac ako miliardu.

„Je sklamaním, že sme nemohli odštartovať,“ komentoval podľa Space.com prerušený štart Barron Beneski, hovorca firmy Orbital.

Tá už má s NASA kontrakt za takmer dve miliardy dolárov, za ktoré má počas ôsmich misií voziť na vesmírnu stanicu náklad. „Lenže takéto veci nie sú pri štarte novej rakety na novej rampe úplne neočakávané.“

Zo stredy na štvrtok v noci totiž nemala premiéru len raketa, ale aj nové komerčné Stredoatlantické regionálne kozmické stredisko na polostrove Delmarva. To si svoju plochu prenajíma práve od NASA.

Odpojený kábel

Nový pokus o štart sa má odohrať dnes o jedenástej v noci nášho času najskôr cez víkend. NASA tvrdí, že k štartu nedôjde skôr ako v sobotu, okolo jedenástej večer nášho času.

Inžinieri chcú dovtedy zistiť, prečo sa od druhého stupňa rakety predčasne odpojil kábel. Už včera však zdôrazňovali, že nejde o žiaden vážnejší problém - Antares by tak mal pohodlne stihnúť štartovacie okno, ktoré má raketa až do nedele.

Orbital je druhou súkromnou firmou, ktorá chce zásobovať kozmické laboratórium na obežnej dráhe našej planéty.

Iná spoločnosť – SpaceX – má za sebou dve riadne a jednu testovaciu misiu. Jej vesmírna loď Dragon už astronautom doniesla zásoby a náhradné dielce a z kozmu dopravila naspäť na zem odpad i výsledky experimentov.