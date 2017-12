Lara Croft Tomb Raider: Angel of Darkness - Lara žije!

Najslávnejšia virtuálna postava, ikona herného priemyslu, a prečo si to nepriznať, idol mnohých mužov, Lara Croft, sa vracia v novom dobrodružstve Lara Croft Tomb Raider: Angel of Darkness. Priatelia, Lara je späť!

26. sep 2002 o 19:55 Juraj Chrappa

Po poslednej časti Tomb Raidera, The Last Revelation, sa dlho nič nedialo a dokonca sa nevedelo, či ešte vôbec Laru v nejakej hre uvidíme. Teraz je to už jasné. Po filme sa naša ostrieľaná svetobežníčka s bohatými prednosťami vracia tam kam patrí - na obrazovky monitorov. Nový diel môžeme čakať už koncom roka 2002 na PS2 a PC.

Posledných pár dielov Tomb Raidera boli Core Design tvrdo kritizovaný, že hráčom neustále prinášajú nadstavovanú kašu. Hry to boli zväčša kvalitné ale bez štipky nových nápadov a originality. Autori si to našťastie uvedomili a rozhodli sa pre zmenu.

Preto by mal byť nový diel prepracovanejší a oveľa komplexnejší ako všetky predchádzajúce. Angel of Darkness už nebude iba o bezduchom pobehovaní a skákaní po rozsiahlych úrovniach občas prerušenom primitívnym puzzlom. Lara musí robiť rozhodnutia, komunikovať s postavami a vybrať si tú správnu cestu. Herný svet už nie je čierno-bielo rozdelený na dobro a zlo, ale hýri farbami, ktoré môžu byť dobré, zlé ale takisto menej dobré a ešte viac zlé. Jednoducho tak ako v skutočnosti.

Úplne nový, od základov prerobený, je grafický engine, ktorý naplno využíva výkonu PS2 a najnovších grafických kariet. Zoberme si príklad zo samotnej Lary, ktorá bola v predchádzajúcich dielov vytvorená z 500 polygónov. V Angel of Darkness to bude viac ako 5000 polygónov. Svet v ktorom sa všetko odohráva od tmavých uličiek Paríža po Prahu, je maximálne detailný.

Vyzerá to tak, že nový Tomb Raider bude temnejší, blížiac sa žánrovo k thrilleru. Tomu sa musí prispôsobiť aj Lara. Zabudnite na jemnú archeologičku, tá konečne pochopila, o čom je skutočne život. Jej duša zatvrdla... Zúfalý telefonát od jej priateľa Von Croya ju zavedie do Paríža. Von Croy bol požiadaný istým tajomným klientom, Eckhardtom, aby vystopoval jednu z piatich vzácných malieb pochádzajúcich zo 14. storočia. Lara prichádza do Paríža príliš neskoro - Von Croy bol brutálne zavraždený a ona nemá inú možnosť, ako sa vydať na "lov". Vzápätí stretáva Kurtisa Trenta, dobrodruha ako je ona sama, ktorý takisto prenasleduje Eckhardta. Vo svojom najnovšom dobrodružstve sa Lara zamotá poriadne hlboko do undergroundu zločinu, groteskných vrážd, temnej stránky pokročilej alchýmie a histórie krvi, zrady a pomsty presahujúcej storočia. Uff.

Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness vyvíja Core Design, vydá Eidos Interactive koncom roka 2002 na PS2 a PC.