SimCity 4 - ďalší diel najznámejšieho budovacieho simíku

Prekvapene som sa pozeral na net, keď som zistil, že sa chystá pokračovanie SimCity. Budovanie mesta ma pohltilo už na starom dobrom Didaktiku. Potom som sa u kamoša dostal k PP06-ke, kde mal SimCity 1. Bola to pecka, strávili sme nad touto primitívnou hr

26. sep 2002 o 18:50 Ján Kordoš

Po chvíľke prišlo pokračovanie, u ktorého som sa odrovnal už doma. Tretie pokračovanie považujem za vizuálne príťažlivú, ale hrateľnosťou chabú hru. Ale s veľkými očami hľadím do budúcnosti, lebo dvakrát do psieho ee nevkročíš, tak dúfam, že Maxis nebude výnimka.

Neznalci teraz len blbo čumia na monitor a rozmýšlajú, o čom to tu kvákam. Ja za to nemôžem. Niektoré správy ma dostanú a som z nich v tranze, že nemyslím na okolie... prepáčte. Princíp SimCity je založený na budovaní mesta. Zdá sa to byť absolútne primitívne a nezaujímavé (tí, ktorí hovoria nudné, nech mi hneď vypadnú s môjho článku :), ale kúzlo je v tom, že prachov nemáte veľa a postaviť fungujúce a prosperujúce mesto, dá zabrať. Samozrejme, kým si nedáte kódy na prachy a nevypnete si pohromy. Potom je to zábavka na hodinku. A to je asi tak všetko. Viete, o čo ide v tejto hre a teraz sa pozrime, kde budú tie vylepšenia v hre.

Na začiatku si vytvoríte krajinku, kde rozširujete svoju hypermetropolu... ehm. Tam si dáme riečku, tam bachneme pár stromčekov a pustíme sa do samotného hrania. Samozrejme výber terénu môžete nechať na generátor a budete mať place, aký práve skrskol v hlave kompu. Stavba prebieha efektnejšie a lepšie to aj vyzerá. Najprv sa vykopú základy, prídu stavebné stroje, postaví sa lešenie a až potom budete mať budovu k dispozícií. Preto to nebude ako v minulých dieloch, kde ste capli budovu na pozemok a akoby vyrástla zo zeme.

Študenti ekonomiky budú konečne vo výhode (zdravím Chrupiho :) {si rob srandu z plastelíny! :o) okrem toho študujem managment ;) - by chrupi}), lebo dopyt po pozemkoch a domoch sa bude meniť s pohľadávkami nájomníkov a aj od ich finančného zabezpečenia. Sú tu chudobné štvrte ako aj štvrte, kde sa prechádza nafučaná smotánka. Samozrejme, nesmiete zabudnúť ani na to, že pri továrni vám asi nikto bývať nebude (predstavte si útulnú vilu v centre Slovnaftu :). Prekvapilo ma, že chalpci z Maxisu do hry zahrnuli aj meterológiu. Na vyššie postavených miestach bude častejšie pršať, bude viac hmiel. Takže ďalší vplyv na vašu výstavbu, ktorý treba brať do úvahy.

V hre sa konečne bude striedať aj deň s nocou (tomu sa hovorí realita :), takže v noci uvidíte svietiace mestečko, čo je pohľad božský. Koho by nenadchol pohľad na mesto, ktoré vám leží pri nohách (kto odpovedal nie, vie kde sú dvere). Veľké problámy budete mať aj s cestami. Ak ich postavíte moc úzke - prieser (nebudem predsa človek nespisovný...), nedáte semafóry - vodiči sú svine a prednosť má vždy ten s väčším autom, proste nastane dopravný kolaps. Predstavte si, že vám ešte začne mesto horieť a do tejto dopravnej zápchy sa dostanú ešte aj autá požiarnikov... pripomína mi to Blavu v piatok poobede ;).

Vrátim sa ešte k tym katastrofám, ako napríklad vyššie spomínaný požiar. Samozrejme môžete hasiť aj ručne - rozmiestňovaním vodných nádrží, ale podľa slov tvorcov umelá inteligencia nebude až taká blbá. To však uvidíme až v hre samotnej. Ako tvrdia autori hry, môže vás prekvapiť ešte sopka, tornádo, demonštrácia (skíni, anarchisti a ďalši rebelujúci občania :), Ufo alebo Godzilla. Zbierka ako z vitrínky.

Ďalšou novinkou je, že nestaviate len jedno mesto, ale vašou úlohou je zurbanizovať viac území, takže pod vašou nadvládou bude jeden veľký región. Uvidíme, ako to bude vyzerať v reále. Neznie to ale ako zlý nápad.

A nakoniec nám tu ostalo spracovanie. Už podľa obrázkov je viedieť, že nikto z nás by nemal hodiť šablu pri letmom pohľade na screeny. Pohľad bude izometrický - je to oveľa prehľadnejšie ako rôzne 3D enginy a rotujúce kamery, ktoré su blbé... 3D karty budú bzučať tiež, takže asi sa máme na čo tešiť. Len si nerobme až moc veľké ilúzie, lebo aj SimCity 3000 bolo ospevované. Ale ak to teraz neklapne...