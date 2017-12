Štart súkromnej rakety zlyhal, Antares mal problémy

Ďalšia súkromná spoločnosť Orbital Sciences Corporation testuje svoju vesmírnu raketu. Antares nevyletel.

17. apr 2013 o 17:18 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to ďalší krok v dlhodobej stratégií amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Zásobovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice chce prenechať súkromníkom a sama sa sústrediť na ambicióznejšie misie k asteroidom či Marsu.

Po súkromnej spoločnosti SpaceX by tak mala v noci poslať do kozmu svoju raketu aj firma Orbital Sciences Corporation. Otestovať chcela svoju nosnú raketu Antares. Štart však inžinieri odložili, nespresnili dátum a čas nového pokusu. Let nosnej rakety sa mal odohrať z Wallops Flight Facility na východnom americkom pobreží.

NASA odhadovala, že pravdepodobnosť dobrého počasia bola zhruba 45 percent, problémom mohla byť nízka oblačnosť. Prípravu štartu však napokon zastavili, podľa Space.com sa len pár minút pred samotným vzletom vyskytol neočakávaný problém.

Nový pokus o štart rakety Antares by sa mal odohrať v piatok, o 23.00 nášho času.