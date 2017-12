HP chce ovládať notebooky pohybom rúk

Snímač dokáže s presnosťou stotiny milimetra určiť polohu prstov, aby zastúpil myš či dotykový displej.

17. apr 2013 o 9:15 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Vyzerá ako balíček žuvačiek pripojený cez USB káblik k počítaču. V skutočnosti sa však jedná o senzor, ktorý sníma polohu prstov na rukách používateľa. Zosnímaný pohyb a gestá odovzdáva do počítača, aby zastúpil myš, touchpad či dotykový displej.

Firma HP by túto novinku z vývoja firmy Leap Motion chcela uviesť do predaja už o mesiac, aby následne zabudovala snímač priamo do nových modelov svojich počítačov. To by mohlo otvoriť novú éru v ovládaní počítačov spôsobom, ktorý je komfortnejší ako ten dnešný.

Senzor podobne ako Kinect od Microsoftu sleduje prostredníctvom infračervených kamier pohyb rúk v priestore. Z nasnímaného obrazu vyhodnocuje polohu prstov, aby sa ovládač nainštalovaný v počítači postaral o zvyšok.

Prstami vznášajúcimi sa vo vzduchu možno ovládať čokoľvek – od máp, cez e-maily až po modelovacie 3D softvéry.

Zariadenie stojí vo svojej terajšej podobe približne 80 dolárov, pri zabudovaní do počítačov by mohlo byť podstatne lacnejšie.

Technologické firmy sa už dávnejšie dohodli na tom, že spotrebná elektronika a počítače by mali byť doplnené o podobné druhy snímačov.

Spoločné memorandum podpísali Microsoft, Google a Apple, zdá sa však, že táto iniciatíva je zaujímavá aj pre Samsung, ktorý v minulom roku na trh uviedol televízor ovládateľný gestami rúk.

Technológia Leap Motion je dostatočne preverená aplikáciami a vzniká okolo nej ekosystém vývojárov. Viac ako 50-tisíc programátorov si vyžiadalo vývojárske balíčky, aby mohli vytvárať aplikácie, ktoré využijú prednosti nového spôsobu ovládania.

Informovala o tom agentúra Reuters.