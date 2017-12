Vedci vytvorili a transplantovali umelú obličku

Stačí kostra a správny postup, ako nechať z buniek vyrásť funkčnú obličku.

16. apr 2013 o 16:43 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to zvláštny pohľad. Akoby na háku visí čudná hmota, z ktorej odkvapkáva nejaká žltastá tekutina. Bližší pohľad ukáže, že to veľmi pripomína moč.

Vedci z Massachusettskej všeobecnej nemocnice totiž vytvorili obličku, orgán, ktorý „dopestovali“ vo veľkom, umelom prostredí.

No nielen to, neskôr ho transplantovali pokusnému potkanovi a zviera zákrok nielen prežilo. Nové obličky fungovali a filtrovali krv - aj keď nie tak dobre, ako by to dokázal zdravý a vlastný orgán.

Prvé pokusy

Tím Haralda Otta začínal s obličkami z pokusných zvierat. Najskôr z nich pomocou špeciálneho roztoku odobral bunky a tkanivá tak, aby zostala iba akási kolagénová kostra.

Potom toto „lešenie“ biológovia pokryli novými - čiastočne ľudskými a čiastočne potkaními - kmeňovými bunkami, ktoré vyživovali tak, že napokon vznikla funkčná oblička. Aj keď po transplantácii produkovala asi len tretinu moču oproti zdravému orgánu.

Vedci však zdôrazňujú, že to je stále len začiatok výskumu. A v prípade ľudí sa čo i len k dialýze pristupuje až vtedy, ak funkčnosť týchto orgánov klesá zhruba pod pätnásť percent.

„Výskumníci využili techniku, o ktorej si väčšina myslela, že je pre komplexnejšie orgány nemožná,“ hovorí pre New Scientist o štúdii v časopise Nature Medicine Jamie Davies. „A vytvorili postup, ako to urobiť.“

Obličky pre ľudí

Ďalším krokom bude snaha vytvoriť aj obličky, ktoré by mohli získať ľudia. Nehrozí totiž pri nich odmietnutie orgánu, keďže kmeňové bunky na kostre budú pochádzať od príjemcu.

Techniku už vedci testujú na prasacích a ľudských orgánoch. Ešte však chýba výskum, či transplantácia takýchto obličiek bude pre ľudí bezpečná.

„V ideálnom svete, keď niekto pôjde do nemocnice, oblička mu vyrastie na požiadanie,“ hovorí Ott podľa magazínu Nature. „Nebudú žiadne problémy s imunitou, ani žiadne problémy s nedostatkom orgánov od darcov.“

doi:10.1038/nm.3154