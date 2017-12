Lacní Slováci budú strážiť Zem pred asteroidmi

Slovenský tím navrhol lacný spôsob, ako sledovať nočnú oblohu. Automatické ďalekohľady budú hľadať asteroidy a kométy.

16. apr 2013 o 11:42 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na modrej oblohe prakticky bez oblakov sa zrazu objaví jasný záblesk. Akoby sa na nebi rozžiarilo ďalšie slnko, len na pár okamihov, potom sa jasná plocha začne rozširovať, vesmírne teleso sa rozpadáva. Z kozmu totiž priletel k našej planéte asteroid, zhruba pätnásťmetrový objekt, ktorý v polovici februára vystrašil okolie ruského mesta Čeľabinsk.

Vedci neskôr zistili, že tento menší asteroid mal energiu asi ako tridsať jadrových bômb zhodených na japonskú Hirošimu. No čo je dôležitejšie, pred telesom, ktoré zranilo stovky ľudí, nik nevaroval. A astronómovia ani nevedeli, že čosi podobné k našej planéte letí.

Zmeniť by to mohol nový automatický systém ADAM (Automatic Detection of Asteroids and Meteoroids), ktorý teraz navrhujú slovenskí vedci. Chcú ho otestovať najskôr v svojom observatóriu v Modre.

Štyri ďalekohľady

Fakty Systém ADAM Štyri ďalekohľady budú automaticky prechádzať nočnú oblohu, zvládnu to za noc trikrát. Softvér vyhodnotí telesá. Systém je schopný zachytiť zhruba 300 miliónov hviezd, ale najmä pohybujúce sa objekty. Pri objave kolízneho kurzu sa čaká na potvrdenie z iných miest, následne sa vyráta miesto dopadu.

Dnes poznáme tisícky takzvaných blízkozemských objektov, ktoré sa pohybujú okolo našej planéty. Jestvuje ich však podstatne viac a niektoré môžu byť potenciálne nebezpečné.

V prípade zrážky tak záleží najmä na rozmeroch takéhoto asteroidu či kométy a uhla, pod ktorým do zeme narazia. No kým odborníci sú aspoň ako-tak úspešní pri objavovaní väčších hrozieb, menšie telesá im zatiaľ unikajú. Keďže aj tie dokážu napáchať veľké škody, práve na ich stopovanie sa má špecializovať navrhovaný slovenský systém.

„Tá myšlienka je asi spred desiatich rokov,“ hovorí SME Juraj Tóth z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteo?rológie FMFI Univerzity Komenského. Práve on spolu s Petrom Verešom sú za myšlienkou spojiť šikovné, i keď menšie ďalekohľady a nechať niekoľkokrát za noc skontrolovať celú oblohu. A následne zapojiť softvér, ktorý odhalí prípadné hrozby.

„Práve malých asteroidov s veľkosťami niekoľkých až stoviek metrov by malo byť najviac. A tak sme teoreticky pripravili projekt.“

Vedci dali dokopy štvoricu identických širokouhlých teleskopov Houghton-Terebizh 300/1.44, ktoré dokážu až trikrát za noc prejsť celú nočnú oblohu. Kľúčom je extrémne široký záber jednotlivých ďalekohľadov, ale i to, že prístroje sú špeciálne nastavené tak, aby dokázali dobre zachytávať rýchle objekty letiace v blízkosti našej planéty.

Pomáhať im bude aj americký softvér, ktorý už využívajú havajské ďalekohľady Panstarrs - objavili tohtoročnú marcovú kométu - či vesmírna misia WISE.

Slovenský ADAM by tak mal zachytiť väčšinu menších objektov, ktoré sa k našej planéte dostanú bližšie ako na desať vzdialeností Zem – Mesiac.

Simulácia dopadu 10-tisíc malých asteroidov na povrch Zeme, reálny počet pre telesá s priemerom nad 1 m, ktoré dopadnú za 10 rokov. FOTO - FMFI UK

Podstatne lacnejší

Stopovanie kozmických hrozieb nie je nový nápad. Prelet ruského telesa však ukázal, že astronómovia a obranné tímy potrebujú sledovať aj relatívne menšie hrozby. Výhodou slovenského systému je, že je podstatne lacnejší než napríklad americké náprotivky.

„Projekt by stál približne milión eur, čo je tak sto­ až tisíckrát menej, ako plánujú do podobného výskumu investovať veľké krajiny,“ zdôrazňuje Tóth. „Je to o efektívnosti, v ktorej sme na Slovensku za posledné obdobie vycvičení. Náš systém by mal odhaliť telesá od metra v priemere, taký mal pri vstupe do atmosféry košický meteorit, až po tristo metrov. A to už je teleso porovnateľné s asteroidom Apophis.“

Dopad takéhoto veľkého telesa by už mohol mať globálne následky. Pohodlne by dokázal úplne zničiť rozsiahlu oblasť, väčšie okolie by zasiahli následky dopadu. Slovenskí vedci si preto pomáhajú s odborníkmi z podobného projektu, ktorý sa v súčasnosti pod patronátom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pripravuje na Havajských ostrovoch.

„Spolupracujeme. Takto by sme pokrývali nočnú oblohu dvadsaťštyri hodín. Záujem je však aj z Ruska, najmä po čeľabinskej udalosti,“ dodáva astronóm. „Chceme prototyp prioritne postaviť v našom observatóriu v Modre. Neskôr by sme systém inštalovali na Kanárskych ostrovoch ako náš príspevok celej Európe.“

Optický dizajn systému Houghton-Terebizh, ďalekohľadu plánovanom v projekte ADAM-WFS. FOTO - FMFI UK