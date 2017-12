Starci nosia na hlave šialené rastliny. Naj na internete #38

Najšialenejšia móda, ako si v prírode postaviť prístrešok a umenie zo svetla. Pozrite si náš pravidelný výber najkrajších vecí na iinternete.

13. apr 2013 o 10:28 Ivana Drobná

Svetlo

Majstrovská hra so svetlami, odrazom a farbami, to sú hlavné parametre vizuálneho diel Stephena Knappa. Jeho „Contemporary Glass Sculpture: Celebrating the 50th Anniversary of Studio Glass" je vystavené v múzeu umenia v Orlande a ide o rozdelenie bieleho svetla na farebné zložky a vytváranie objektov z neho.

Brazílsky hroznový strom

Jedine pod týmto pomenovaním sme objavili na internete zmienky o strome s latinským názvom Plinia Cauliflora (portugalsky Jabuticaba). Ako je už z fotiek zrejmé, je zvláštny tým, že kvitne a plodí priamo na kmeni. Tieto jedlé guľaté plody majú priemer približne tri centimetre. Plody sa konzumujú surové alebo vo forme džemov a vína.

Vysnívaný svet

Ako to vyzerá snívať so zatvorenými očami? Pozrite si animáciu od Rity Lourovej pre CCTV9.

100 prístreškov

Každému z nás sa to stáva. Poznáte to, ste v lese, nejako zablúdite a potrebujete prespať. Ako si uloviť veveričku na večeru a zjesť lokálny hmyz, už vieme z televízií Discovery a Spectrum. Ale ako si postaviť prístrešok? Kevin Langan sa podujal na vzdelanie verejnosti a už teraz môžete sledovať pribúdajúce prístrešky, a predovšetkým návody ako ich zostrojiť.

Sklenená ruža

Pozrite si video, ako sa vyrába veľká sklenená ruža. Jej autorom je umelec Martin Blank. Ako sa sklo taví, ako sa tvarujú jednotlivé lupene a celý proces výroby.

Starí ľudia, ktorí nosia rastliny

To by bol veľmi rýchly preklad názvu diela „Old people wearing vegetation". Riittai Konen a Karoline Hjorth pripravili sériu portrétov, ktoré vás vtiahnu svojou atmosférou do iného sveta. Pozrite si aj celý set snímok.