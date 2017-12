Výskum ukázal, že soľ nie je nad zlato

To, že nadmerná konzumácia kuchynskej soli má nepriaznivé účinky na naše zdravie, je známe už niekoľko rokov.

11. apr 2013 o 17:53 Anna Hrabovská, farmakologička

To, že nadmerná konzumácia kuchynskej soli má nepriaznivé účinky na naše zdravie a dlhodobé „presoľovanie“ môže viesť k závažným ochoreniam kardiovaskulárneho systému, je známe už niekoľko rokov. Najnovší výskum však naznačuje, že soľ môže mať ničivý vplyv aj na ďalšie systémy tela.

Časopis Nature zverejnil minulý mesiac na svojej stránke tri prekvapivé publikácie autorov Yosef et al., Kleinewietfeld et al. a Wu et al. Výsledky spomínaných výskumných skupín jasne dokazujú, že chlorid sodný, teda kuchynská soľ, priamo podporuje tvorbu takzvaných TH17 buniek.

Tieto nedávno opísané vysoko prozápalové bunky zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti niektorým patogénom. Na druhej strane sa však spájajú aj s rozvojom mnohých autoimunitných chorôb.

Pri autoimunitnej reakcii sa imunitný systém správa k bunkám vlastného tela ako k cudzorodým látkam, snaží sa ich zneškodniť, následkom čoho dochádza k poškodeniu tkaniva. Presná príčina vzniku autoimunitných chorôb je neznáma. Neodškriepiteľnú úlohu tu má genetická predispozícia a pohlavie, avšak iste participuje aj prostredie.

Nedávne štúdie poukázali na zvýšenú produkciu TH17 buniek v prípade niektorých foriem autoimunitných chorôb ako napr. diabetes 1. typu, skleróza multiplex, psoriáza či myasténia gravis.

Autori vyššie spomínaných prác preukázali, že vysoká koncentrácia soli v kultivačnom médiu vedie k zvýšenej tvorbe TH17 buniek. Ba čo viac, túto spojitosť potvrdili aj v myšacom modeli sklerózy multiplex, v ktorom strava bohatá na soľ urýchľovala vývoj choroby.

Ostáva ešte overiť túto spojitosť u ľudí. Ale zdá sa, že po minuloročnom odhalení doslovne toxického vplyvu cukru na naše telo tu máme ďalšieho adepta na kontrolovaný príjem.