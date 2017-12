Počítače budú čítať myšlienky namiesto hesiel

Výskumníci skúšajú technológiu, ktorá by mala nahradiť zadávanie hesiel čítaním myšlienok.

10. apr 2013 o 11:10 Milan Gigel

BERKELEY, BRATISLAVA. Dokážu myšlienky nahradiť heslá? Výskumnícky tím z Univerzity z Berkeley je presvedčený o tom, že áno. Stačí ak vám pomocou lacného EEG senzoru nahliadne počítač do hlavy.

Technológia na ktorej vývojári pracujú, dokáže vo väčšine prípadov zistiť, či sedíte pred počítačom vy, alebo ktosi iný.

„Namiesto toho aby ste heslo napísali na klávesnici, v budúcnosti možno postačí aby ste si naň pomysleli,“ píšu na projektovom webe výskumníci z Berkeley

Namiesto snímania a písania myšlienka

Na rozdiel od biometrických snímačov, ktoré sa snažia priradiť odtlačok prsta, mapu ciev v zápästí či mikrosnímku oka k virtuálnej identite, nová technológia pracuje odlišným spôsobom.

Snaží sa pomocou EEG senzora vyhodnotiť spôsob, akým riešite jednoduché úlohy. Ak na výzvu zobrazenú na monitore reagujete ako zvyčajne, predpokladá sa, že za počítačom sedíte práve vy.

Svoju pozornosť zameral vývojársky tím na 199-dolárový headset, ktorý sa na prvý pohľad v mnohom neodlišuje od bezdrôtových bluetooth slúchadiel.

Neurosky Mindset má však zabudovaný senzor, ktorý dokáže snímať aktivity mozgu. Aj keď sa jedná skôr o technologickú hračku ako vedecký prístroj, práve nízka cena senzora by mohla otvoriť cestu bezpečnejšej budúcnosti.

Funguje spoľahlivo a jednoducho

Používatelia sú vystavení jednoduchým úlohám. Môžu myšlienkami pohybovať kurzorom myši po obrazovke, môžu recitovať, spievať, rátať príklady alebo vyhľadávať na obrazovke objekty rovnakých farieb.

Môžu si dokonca predstavovať pohyb, ktorý je typický pre ich obľúbený šport. Všetky tieto úlohy majú dostatočný potenciál na to, aby senzor dokázal nazbierať dostatok vstupov na vyhodnotenie.

Má to však háčik. Tieto úlohy sú nudné a pri každodennom prihlasovaní používateľov nepresvedčia o tom, že sú zábavnejšie ako rozpomínanie sa na heslo k prístupovej službe.

Preto tím pracuje na hľadaní kreatívnych postupov, ktoré by dali ich snahe atraktívnejšiu výslednú polohu. Nik nechce aby ste sa cítili ako idiot, ak si v duchu pospevujete na povel počítača refrén svetoznámej piesne.

Bezpečnosť na prvom mieste

Do akej miery je technológia bezpečná? John Chuang, šéf vývojárskej skupiny odpovedá pre NBC otázkou: „Ak by som poznal vašu obľúbenú pesničku a vedel aj to ako ju spievate, akú mieru úspešnosti by som dosiahol, ak by som vás pri prihlasovaní imitoval?“

Nezodpovedanú odpoveď bude tím hľadať pri ďalšom výskume. Dosiaľ sa zameriaval najmä na zisťovanie potenciálu technológie.

Skupiny dobrovoľníkov plnili sady úloh a vývojári porovnávali ako veľmi sa dáta zozbierané senzormi líška.

Skúšajú to aj iní

Univerzitný výskumnícky tím však nie je jediným, ktorý hľadá náhradu za heslá. Internetový gigant Google má rozbehnutých niekoľko vlastných projektov a záujem o nové technológie má aj americká armádna organizácia DARPA, ktorá každoročne financuje technologické projekty s veľkými ambíciami.

Viaceré prieskumy ukázali, že heslá sú slabou stránkou bezpečnosti zo samotnej ich podstaty.

Trustwawe Global Security report uvádza, že za 8 z 10 bezpečnostných zlyhaní môžu práve heslá. Používatelia podceňujú ich význam a tak volia heslá jednoduché alebo ich nedokážu ochrániť pred prezradením.